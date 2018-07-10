Çin’in Nanjing kentinde başlayan 2018 FIVB Plaj Voleybolu U19 Dünya Şampiyonası’nda erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden -Yusuf Özdemir-Ali Cebeci ve bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Aysun Suna Alan-Belinay Sarı ikilisi, dün ön eleme turunda sahaya çıktılar.

Yusuf Özdemir-Ali Cebeci ikilisi, ön eleme turundaki ilk maçında Almanya’dan Schneider-Pfretzschner ikilisine 23-25 ve 15-21‘lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Bayanlar kategorisinde ise Aysun Suna Alan-Belinay Sarı ikilisi de ön eleme turundaki ilk maçında Yeni Zelanda’dan Allison Carnie-Sadlier ikilisine 17-21 ve 11-21‘lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendiler.