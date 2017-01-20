Plaj voleyboluna Galletti ile devam

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2013’ten bu yana Plaj Voleybolu Milli Takımları Başantrenörü Carlos Galletti ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Carlos Galletti ile yeni sözleşme, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş’ın hazır bulunduğu toplantı sonrası, Ankara’daki Başkanlık binasında imzalandı.

29 Aralık 1970 doğumlu olan Brezilyalı Galletti, Alemão ismi ile tanınıyor.

21 yaşında profesyonel plaj voleybolcusu olan Alemão, Brezilya Dom Bosco Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunu olup, aynı zamanda Brezilya Voleybol Federasyonu ve Beden Eğitimi bölümlerinde düzenlenen spor, sporcu ve voleybol ile ilgili birçok seminer ve eğitime katıldı.

2013’ten bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu´nda Plaj Voleybolu Milli Takımları Başantrenörü olan Carlos Galletti (Alemão), 2013’te Mersin’de yapılan Akdeniz Oyunları’nda Selçuk Şekerci-Murat Giginoğlu ikilisiyle birincilik, 2014’te Antalya’daki Gençlik Olimpiyatları Kıta Elemesi’nde Esra Betül Çetin-Merve Nezir ikilisi ile birincilik, Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisiyle 2015 İsviçre FIVB Open’da üçüncülük ve 2015 İtalya Akdeniz Plaj Oyunları’nda birincilik elde etti.

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