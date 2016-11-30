23’ncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluk sahasında 28 Kasım 2016 tarihinde Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı keşif gözetleme faaliyeti esnasında Hisaramira Tepe’nin 1 km doğusunda beş kişilik bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.

PKK’ya Cudi darbesi 14 terörist öldürüldü. Genelkurmay açıklamasında, ” Yapılan hava harekatı ile iki terörist, diğer kaçan üç terörist ise süratle bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât personelinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklama şöyle:

“Ayrıca 29 Kasım 2016 tarihinde operasyon yapan birliklerimize sızma girişimi hazırlığında bulundukları değerlendirilen beş bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine silahlı İHA ile yapılan operasyonda dört terörist, devamında Fırtına obüsleri ile yapılan atışlarla da bir terörist olmak üzere operasyon boyunca toplamda 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

29 Kasım 2016 tarihinde bölgede temas araması faaliyeti başlatılmış, söz konusu faaliyette etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ile çok sayıda silah, teçhizat, yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulunmuştur.

Cudi Dağı bölgesinde son bir haftada icra edilen operasyonlar ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14’e ulaşmıştır.

Söz konusu operasyonda ele geçirilen malzemelere ait liste aşağıdadır:

1 Adet M-16 Piyade Tüfeği

6 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği

1 Adet Zagros Silahı

1 Adet Biksi Makinalı Tüfek

1 Adet RPG-7 Roketatar

16 Adet El Bombası

4 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü

500 Adet Biksi Makinalı Tüfek. Mühimmatı

80 Adet Zağros Silahı Mühimmatı

100 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı

3 Adet RPG -7 Roketatar Antitank Mühimmatı

4 Adet RPG -7 Roketatar Mühimmatı Sevk Fişeği

1 Adet Yaesu Marka Araç Telsizi

1 Adet Güneş Paneli

1 Adet Kamera

1 Adet Gece Görüş Gözlüğü

17 Adet Şemsiye

Muhtelif gıda ve yaşam malzemesi”

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