PKK’nın kökü böyle kazınır

Türkiye Amerika-İran ve Kuzey Irak Yönetimi ile etkili işbirliği yapmalı.

Türkiye’nin yaşadığı acı terör olaylarının sona ermesi için yapılması gereken askeri harekatları Emekli Piyade Albay Mithat Işık ile konuştuk. Uzun yıllar Özel Kuvvetler Komutanlığında Alay Okul Komutanlığı yapan ve uzun yıllar PKK terörü ile yurt içi ver dışında askeri operasyon yapan Işık, “ PKK terörünün bitmesi için Amerika’nın stratejik müttefiklik ruhuna uygun olarak Türkiye ile etkili işbirliği yapması şarttır” dedi.

Soru: Sayın Mithat Işık kendinizi tanıtır mısınız?

Işık: Terörle mücadelede yaklaşık 20 yıl görev yaptım. Uzun yıllar Irak’ta Barzani’nin Peşmerge güçleri ile beraber Kuzey Irak’taki Barzani-Talabani bölgesinde özel kuvvetlerimizle birlikte operasyonlar yaptık.

Soru: Amaç neydi?

Işık: Amaç Kuzey Irak’taki Gara, Gara Dağı, Metine Dağı, Zap Vadisi , Link Dağı Barzan Vadisi, Ranya, Kaladiza, ile Kandil arasındaki bölge ile Türkiye sınırları arasında Sinat, Haftanin, Avaşin, Basyan bölgesi, Hakurk, Hacıumran bölgelerinde Barzani Peşmergeleriyle 1995 yılından 2002 yılına kadar PKK’ya karşı uzun yıllar operasyon yaptık.

Soru: Başarı kazandınız mı?

Işık: PKK’ya çok büyük kayıplar verdirdik. Bu saydığım yukarıdaki bölgeleri terk ederek Irak/İran sınırı içerisinde kalan Kandil dağına çekildiler.

Soru: Peki neden Kandil dağına da operasyon yapmadınız?

Işık: 1996-1998 yıllarında Kandil Dağına operasyon yapılması için bölgede keşif ve incelemelerde bulunduk. Hedefler tespit edildi. O dönemde Kandil dağında PKK’nın büyük grupları yoktu. Sadece Yönetim Kadrosu Kandil dağında üs kurmuştu. Kandil dağı PKK’nın ana üs merkezidir. PKK gerek sınırlarımız içinde gerekse Irak’taki üs merkezlerinde büyük zayiatlar vermişti. 2000 yılında örgüt yurt içi ve dışında yani Kuzey Irak’ta eylem yapamayacak duruma geldi bu operasyonlarımız sayesinde.

Soru: Kuzey Irak’ta Barzani ve Talabani ile PKK’ya karşı işbirliğiniz var mıydı?

Işık: Barzani 1990’dan sonra PKK ile mücadelede bizimle devamla işbirliği içerisinde oldu. Kendi sorumluluğunda olan Zaho, Duhok, Akra, Erbil, Dyana ve Hacıumran’ın kuzeyinde kalan bölgede PKK’nın barınmasına asla müsaade etmedi. Türkiye ile işbirliği yaparak Türkiye-Irak sınırında ve yakın coğrafyada hudut karakolları oluşturarak Türkiye’nin desteği ile bölgesinde PKK’nın barınmasını büyük ölçüde önledi.

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta bulunan askeri güçleri olarak Barzani’ye ateş desteği sağladık. Barzani’nin PKK ile mücadelesinde yaralanan Peşmergelerini Türkiye’deki hastanelerde tedavi ettirdik. Bu zaman zarfında Türkiye ile Barzani güçleri arasında PKK’ya karşı koordineli mücadele başarılı şekilde yapıldı. Ancak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Irak’ı işgali ile birlikte Türkiye’nin 2. Körfez Harekâtına katılmaması Türkiye’nin Amerika güçlerine Türkiye üzerinden geçişine izin vermemesi sebebiyle Amerika’nın etkisi ile Barzani Yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi.

Barzani bu yüzden PKK ile aktif mücadeleyi bıraktı ve Amerika’n güçleri ile birlikte Saddam’a karşı savaşa katıldı.

Soru: PKK Türk askeri, Peşmerge ile işbirliği yaparak bölgeden PKK’yı temizlemişti. Bu durumda PKK bölgeye geri mi geldi?

Işık: Evet aynen öyle oldu. PKK Amerikan işgali sonra Kuzey Irak’taki üstlerine geri döndü. Tekrar güçlenmeye başladı sınırımızdaki bu bölgede. Amerika PKK’ya karşı kendisi operasyon yapmadığı gibi Türkiye’nin Kuzey Irak’ta PKK’ya karşım operasyon yapmasını da engelledi.

Soru: Bu nedenle mi o tarihten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak’ta hatta açık sorayım Kandil’e askeri harekât yapamıyor?

Işık: Evet yapamıyordu ancak yine PKK’nın topraklarımızda faaliyetlerini arttırması ile birlikte Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt döneminde Ocak-Şubat aylarında yani zorlu kış şartlarında 2 Tugay ile Kuzey Irak’taki Zap Bölgesine etkili bir operasyon icra etti. Bir hafta içinde son buldu. PKK’ya ağır zayiat verildi.

Soru: O Tarihten sonra hatta çözüm süreci döneminde Kuzey Irak’a bir operasyon yapılamadı mı?

Işık: Çözüm süreci Türkiye’nin bütün iyi niyetiyle terörün bitmesi için başlatılan bir süreç idi. Bu süre zarfında gerek yurt içinde gerek ise Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı operasyon icra edilmedi. PKK bu süre zarfında yurtiçinde, kuzey Irak’ta ve Kandil’de her türlü tahkimat, silahlanma, eğitim, terörist takviyesi yaptı. Ayni zamanda yurt içinde Sur, Nusaybin, Cizre, Silvan, Silopi, Şırnak, Yüksekova gibi meskûn mahallerde de yerleşerek, halkı da yanına alıp bir şehir savaşı yapmayı denedi. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerimizin operasyonları sayesinde başarılı olamadı. Birçok PKK’lı terörist imha oldu. Bir kısım da Kandil dağına ve Kuzey Irak’a çekildi.

Soru: Bugünlerde PKK son çırpınışlarını da yapıyor, tonlarca patlayıcı ile saldırıyorlar. Türkiye o günlerde giremedi ama bugünlerde Kuzey Irak’a ve Kandil’e askeri harekât neden yapamıyor? Angajman kuralları çerçevesinde Amerika bir yana Türk Askeri Kandil’de yılanın başını ezemez mi?

Işık: Çözüm sürecinin sona ermesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Sınat, Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Hakuk ve Kandil dağındaki tespit edilen hedeflere Hava Kuvvetlerimiz vasıtası ile hava harekâtı icra ediyor.

Soru: Evet şimdi (10 Ekim –dün) Genelkurmay’dan bir yazılı bilgi notu geldi. Zap bölgesine saat 11.42-12.02 arasında hava harekâtı yapılarak belirlenen hedefler imha edildi. Peki, siz de ben de o bölgeyi biliyoruz Sayın Işık. Hava harekâtı ile mağaralarda yaşayan PKK’lılar maalesef imha edilemiyor. Kandil’e kara harekâtı çözüm olmaz mı? Gerekli değil mi?

Işık: Son teknoloji ile birlikte Hava Kuvvetlerinin kullandığı akıllı mühimmat ve lazer ile hedef belirleme sistemi sayesinde yapılan hava harekâtlarında mağara ve sığınaklar da imha ediliyor. Örgütün ana üssü ve Yönetim kadrosu Kandil Dağında barınıyor. Kandil Irak ve İran sınırları içerisinde büyük bir dağ. Kandil dağı ile Türkiye’nin sınırı yok. Buraya yapacağımız bir kara harekâtında birliklerimizin kara ve hava yolu ile Kandil dağı eteklerindeki Süleymaniye’nin kazası Ranya bölgesinde yeterli bir güç ile yaklaşık 5 Tugay’lık bir gücü kastediyorum bir ileri harekât üssü oluşturup Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimleri Barzani ve Talabani ve İran ile birlikte müşterek bir operasyon yapılması mümkündür.

Soru: Bu operasyon ile Kandil’deki PKK Yönetimi etkisiz kılınır, imha edilir mi?

Işık: Türkiye – İran ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin üçlü operasyonu ile mümkündür. Teröristlerin üs bölgelerinde İran’a kaçamayacakları için bu operasyon başarılı olur.

Soru: İran bu işe katılır mı?

IŞIK: PKK’nın PEJAK denilen kolu İran’da da terör eylemleri yapıyor. Bu Türkiye – İran hükümetlerinin yapacağı görüşmelerle mümkün olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak’ta da Kandil’de de PKK terör örgütünü temizleyecek, yönetim kadrolarını imha edecek güçtedir. Bölgede PKK terörünün bitmesi için öncelikle İran ve Barzani-Talabani güçlerinin Türkiye’nin bu operasyonuna etkili ve samimi destek vermesi gereklidir.

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