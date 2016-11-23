PKK’nın bombacısı suçu FETÖ’cülere attı

Antalya’da 10 yıl önce Dönerciler Çarşısı karşısına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin ölümü, 60 kişinin yaralanmasıyla ilgili 55 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen ve bu olayla ilgili ikinci kez yargılanan İbrahim Yağız, FETÖ’cü hakim ve savcıların mağduru olduğunu ileri sürdü.

28 Ağustos 2006 tarihinde Dönerciler Çarşısı karşısındaki kaldırıma park edilen motosiklete yerleştirilen bomba, saat 16.40’ta uzaktan kumandalı anahtar sistemiyle patlatıldı. Patlamada Bakil Aykut, İlter Avyar ve İmran Arık öldü, 60 kişi yaralandı. Çok sayıda iş yerinde ve araçta maddi hasara yol açan bombalı saldırıyı, PKK bağlantılı TAK adlı terör örgütü üstlendi. Olayla ilgili örgüt üyesi 34 yaşındaki İbrahim Yağız tutuklandı. Özel yetkili İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İbrahim Yağız, ‘nitelikli insan öldürme’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ayrı ayrı 55 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

8 KEZ DAHA ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından dosyayı inceleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamada 60 kişi yaralanmasına rağmen, İbrahim Yağız’ın sadece 3 kişinin ölümü ve 52 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılandığını tespit etti. Mustafa Yılmaz, Özcan Arslan, Yasin Yazıcı, Gülsüm Ölmez, Şafak Güven, Halis Oben Darıcı, Ekim Sarıbardak ve Deren İkizoğlu’nun yaralanmasına ilişkin Yağız’ın yargılanmadığı belirlendi. İbrahim Yağız hakkında, ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeni bir dava açıldı.

İbrahim Yağız, tutuklu bulunduğu İzmir’den, jandarma nezaretinde Antalya’ya getirildi. Yağız, duruşmada Antalya’daki patlamayla ilgisi olmadığını iddia etti. 2011 yılında yakalanıp faili olmadığını iddia ettiği bu suçtan tutuklandığını kaydeden Yağız, İzmir’de yargılandığı davayla ilgili verilen kararın Yargıtayca da onandığını söyledi. Bunun üzerine 2014 yılında adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu da anlatan Yağız, halen bu konuda kendisine bir yanıt verilmediğini belirtti.

FETÖ’cü hakim ve savcıların mağduru olduğunu ileri süren Yağız, Kocaeli’deki bir hükümlünün, 27 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü hakim ve savcıların verdiği infazın durdurulup yargılamanın yenilenmesi için yaptığı başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Bunun emsal bir karar olduğunu belirten Yağız, hüküm giydiği davayla ilgili olarak yeniden yargılanmak istediğini de söyledi. Yargılamanın yeniden yapılması halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını aktaran Yağız, “Bana yapılan bir komplodur. Bana ajanlık teklif edildi. Bunu kabul etmedim. Bu nedenle bu cezaya çarptırıldım” dedi. Çiftçi olduğunu, iddianamedeki olayla hiçbir ilgisi olmadığını savunan Yağız, mahkemeye de 2 sayfadan oluşan yazılı savunma dilekçesi verdi.

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