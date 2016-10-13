PKK ‘dan hain tuzak 1 şehit

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi kırsal kesiminde PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen patlayıcı, bölgede tarama faaliyetinde bulunan askerlerin geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 4 asker ve 1 korucu yaralandı.

Beytüşşebap İlçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkiinde PKK’lı teröristler, araziye yerleştirdikleri patlayıcıyı,bu sabah bölgede arama faaliyetinde bulunanan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlattı. Patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker ve 1 köy korucusu yaralandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Patlamadan sonra bölgede olduğu belirtilen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkarken, yaralı asker ve korucu Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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