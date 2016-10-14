PKK’dan hain saldırılar: 4 şehit, 15 yaralı

MARDİN’in Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Sultançifliği Köyü yakınlarında, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Saldırı bugün saat 11.00 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Sultançiftliği Köyü yakınlarındaki Sürgücü Beldesi yol ayrımında, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Olay nedeniyle Diyarbakır- Mardin karayolu trafiğe kapandı.

PKK’DAN BOMBALI TUZAK

HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü yakınlarında PKK’lı teröristler, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı bu sabah askeri araç geçerken patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.

Saldırı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında meydana geldi. PKK’lı teröristler önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri araç geçerken inflak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

YARALI ASKERLERDEN 1’İ ŞEHİT OLDU

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Üstünağaç Mezrası yakınlarında PKK’lı teröristlerin, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı inflak ettirmesi sonucu yaralanan 4 askerden 1’i kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

VAN-BAŞKALE’DE 2’Sİ AĞIR 8 ASKER YARALANDI

VAN’ın Başkale İlçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirilmesi sonucu 2’si ağır 8 asker yaralandı.

Saldırı, sabah saatlerinde Albayrak bölgesinde bulunan Yavuzlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 8 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Van’a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

ADIYAMAN’DA ÇATIŞMA

ADIYAMAN’da, bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında kırsal alanda çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 1 asker yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında meydana geldi. Arazide devriye görevi yapan askerler ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre uzman çavuş Emin Alpay yaralandı. Yaralı uzman çavuş Alpay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

KARAKOLA TACİZ ATEŞİ

DİYARBAKIR’ın Kulp İlçesi’ndeki Bayır Jandarma Karakolu’na bu sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine kısa süreli çatışma çıktı.

Kulp İlçesi Bayır Jandarma Karakolu’na bu sabah saat 07.00 sıralarında bir grup terörist tarafından otomatik silahlarla taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerin teröristlere karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Ardından teröristler kaçtı. Can kaybının olmadığı saldırının ardından, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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