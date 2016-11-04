PKK yine durmadı ülkeyi kana buladı

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü’nün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına, dün saat 08.00 sıralarında PKK’lı teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 polis şehit oldu, 6 vatandaş yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, çevredeki binalarda ve Emniyet binasında hasar meydana geldi.

Merkez Bağlar İlçesi Aydın Arslan Bulvarı’nda bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası yakınında bu sabah saat 08.00 sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Kentin her tarafından hissedilen patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamadan sonra bölgeden yoğun silah sesleri gelirken, terör saldırısının bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, patlamanın şiddeti ile olay saatinde yoğun olan caddede çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın şiddeti ile hem Emniyet binasında, hem de çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda etkili alan patlamanın ardından, bölgeye çok sayıda sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaralanan bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü.

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