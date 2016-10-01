PKK biter, ama nasıl?

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Niçin bu dünyadayız hepimiz?

Yaşamak için değil mi?

Ancak her gün Türkiye’de ve Avrupa’da şehit ve gazi haberleri ile uyanıyoruz.

İktidarı ile muhalefeti ile sivil toplum örgütleri ile medyası ile Türk’ü ile Kürt’ü ile tıpkı istiklal savaşı verdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu ile tek yumruk olursak PKK biter.

Her gün Türkiye’nin bir köşesinde yangın var.

Evine yangın düşen bunun acısını bilir.

Bir yandan da yaşam sürüyor elbette.

Ancak bu şehitlerimiz vatan uğruna ölüyor.

Ama olayın toplumsal ve siyasi yönü var.

Elbette şehitler ölmez vatan bölünmez diye haykırıyoruz.

Hepimiz bu vatan için, bu bayrak için, bağımsızlığımız özgürlüğümüz için seve seve şehit oluruz.

Bu ayrı, terörü durdurmak, bitirmek, kökünü kazımak ayrı bir konu.

KİM BU PKK?

Yıllardır, kimlerin maşası olduğu tam olarak belli olmayan bir PKK terör örgütü var.

Bununla öyle ya da böyle müzakereler sürdürüldü. Yok, barış süreci dendi, yok akil adamlar dendi. Ya bitecek, ya bitecek dendi. Dolmabahçe Müzakereleri dendi. Kürt realitesi dendi. Yani dendi de dendi.

Ancak bir arpa boyu yol alınmadı.

Birçok hükümetler kuruldu, birçok Başbakanlar, Cumhurbaşkanları, Bakanlar, Parlamentolar bu konuda kafa yordular ve bir sonuca gidemediler.

Hem siyasi hem de askeri birçok yöntem denenmesine rağmen sonuç alınamayan bir sorun.

TOPLUMDAN NE SAKLANIYOR

Bu kadar çözümsüz bir konu ise bu kadar canlar her gün gidiyor ise Türkiye’de yaşayan herkesin şu soruyu sorma hakkı vardır.

Bu insanlar ne karşılığında ölüyor?

Bunlar ne istiyor, bunların arkasında kimler var?

Bu kadar yıldır sürdürülen bu süreçte sanıyorum Türk istihbaratı bunun yanıtını biliyordur.

KÜRDİSTAN MI YOKSA NE?

Evet, kapalı kapılar ardından hep bir şeyler duyarız. Türkiye’den kopmak istemiyoruz. Siyasi, kültürel haklar v.s diye.

Bir de olayın gerçek yüzü var.

Özerk olmuş bir Kürdistan mı isteniyor?

Kürdistan ise hangi çizgilerde hangi özgürlükte bir Kürdistan. Tam bağımsız ve tam özgür bir Kürdistan ise onu da bu milletin bilmesi lazım.

Ancak bunların hepsi bana göre ara yollar. Yani kaçamak yollar. İşin aslında başka şeyler var.

BİRİLERİ TÜRKİYE’Yİ HEP KISKAÇTA TUTMAK İSTİYOR

Hep bir bahane vardır ya, Türkiye’nin de yaşadıkları bence böyle bir şey. Türkiye geçmişinde hep böyle unsurlar ile köşeye sıkıştırılmıştır.

Hiçbir zaman rahat ettirilmemiştir. Uluslararası güçler, ya istila etmek istemiştir. Ya da böyle yaptırımlar ile Türkiye üzerinde güç dengesi kurmaya çalışmaktadır.

Yani anlayacağınız bilinmeyen bir gizli bir denklem. Bizimkiler de bunu zaten kürsülerde söylemiyorlar mı? Bazen Amerika bazen batılı güçler, bazen hey Avrupa bazen de Almanya, Belçika (Brüksel) diye.

TÜRKİYE TAKKE’Yİ ALIP DÜŞÜNMELİ

Böyle her gün bu gizli güçler istiyor diye bu ülke şehit verecek ise o zaman ulus olarak takkeyi alıp ulusça iktidarı ile muhalefeti ile birlik olup düşünmeliyiz ne yapacağımız konusunda.

Olayın siyasi ve kültürel haklar olmadığı açıkça ortada iken bu ayak oyunlarını bozacak formüller olmalıdır.

Şimdiye kadar ne askeri ne siyasi ne de toplumsa çabalar sonuçsuz kaldığına göre bunun başka bir yolu olmalıdır. O makamları meşgul edenler de bunu planlamalıdır.

BÖYLE BİR ÜLKE VAR MI?

Bir de etrafımıza bakalım bu kadar yıl, şehit veren ülke var mı? Bölgemizi bırakın dünyada bu kadar yıl terör ile mücadele eden şehit veren bir adım boyu yol almayan bir ülke var mı?

İşte Türkiye’deki siyasiler burada da tam sınıfta kalıyorlar. Seçimlerde meydan mitinglerine çıkan siyasiler boş lafları, siyasi çekişmeleri bıraksınlar, şehitlerimizin ve gazilerimizin akan kanlarını durdursunlar.

Öyle ya da böyle PKK biter.

Ama nasıl biter?

İktidarı ile muhalefeti ile sivil toplum örgütleri ile medyası ile Türk’ü ile Kürt’ü ile tıpkı istiklal savaşı verdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu ile tek yumruk olursak PKK biter.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...