Hafta sonu 10 günlük Kurban Bayramı tatiline giriyoruz ancak şimdiden piyasalarda gergin bekleyiş başladı.

Gerginliğin nedeni, tatil süresince dışarıdaki piyasalardaki ani gelişmelerin lirayı daha beter vurması. Tatil boyunca Türkiye’deki piyasaların kapalı olması ve herhangi müdahale şansı olmaması, lirayı yerle bir edebilir.

Beklenmeyen, öngörülmeyen ya da Trump efendinin yüce beyninden çıkacak bir yaptırım kararı bayramı zehir edebilir. Bu nedenle bu hafta içinde bu tür için önlem alınmalı ya da hazırda tutulmalı.

Şu anda kur fırtınasına halen kalıcı bir önlemle çözüm getiremiyoruz. Taksimetre izler gibi inişine çıkışına bakıyor, akşam sabah kaç olacak diye tahmin yapıyoruz, buna karşın yarattığı veya yaratacağı hasarlara karşı alınacak kararları bile tartışamıyoruz. Tartışmaya açıldığında da “vatan haini” etiketi yapıştırılıyor zaten.

Yine, “dolar, makul bir düzeye hem de en kısa sürede inecek” deniliyor ama makul düzey neresidir, parite kaçtır, ekonominin gerçek döviz ihtiyacı ne kadardır, bilemiyoruz. Yakın geçmişte de sürekli makul düzeye inecek deniliyordu ama her bu cümle tekrarlandığında kurlar fırladı gitmişti.

Döviz kurlarını geçen yıl bu zamanlar dolar 4, avro beş olur diye konuşuyorduk, bugün için artık akıllarda dolar 7, avro 8.5 lira var. Bunun getireceği fiyat artışlarının gelecek yıllara etkisini unutuyoruz ya görmemezlikten geliyoruz.

Tüm piyasalar kalıcı, uygulanabilir karları, önlemleri görmek istiyor, bekliyor. Merkez Bankası, nakit sıkışıklığı olmaması için mali piyasalara yönelik birkaç önlem aldı ama ya gerisi? Örneğin enflasyonu ne yapacağız? Dış ticaret, bütçe açıkları, başta konut ve otomobil olmak üzere tüm mal piyasalarda durgunlaşan satışlar ne olacak?

Ya da bir hafta yüzde 40’a yakın yoksullaşan vatandaş ve azan gelirleri?

Sanki dolar 6 lirada durursa her şey yoluna girecekmiş gibi bir hava yaratılması bu gerçekleri örtmüyor.

Ülke ekonomisinin artık kendi gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Enflasyonun yüzde 25’lere yaklaştığı bir dönemde faizleri bunun altında tutarsanız yaşanacak yeni bir krizde bedel daha da ağır olacaktır.

O zaman değil dört, ondört koldan önlem alsanız da iş işten geçecektir.

Bu nedenle, yönetim, içeriden ve dışarıdan gelen tüm önerileri, eleştirileri dikkate alıp bugünlere nasıl geldik öz eleştirmesini yapmalı ve şu kriz günlerini en azından Kurban Bayramı’nı sakin bir şekilde geçirebilmek için daha kalıcı kararları yürürlüğe koymalı.

Yoksa şu ülkeden bu bankadan alınacak paralar sadece yangını geçici olarak söndürmeye yetecektir.