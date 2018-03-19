Son üç haftadır dalgalanan döviz kurlarında liranın kayıpları arttı. Tüm tahminler, kayıpların daha da artacağı yönünde. Çarşamba günü özellikle ABD’de faiz artırımı yapılacağının kesin olarak beklenmesi liranın değerini daha da aşağı çekecek.

Türkiye ekonomisinin gidişatında bu seyri değiştirecek önemli bir düzenleme ve veri bulunmuyor. Bu durumda gözler bankalardaki döviz mevduat hesaplarına döndü. Bu hesaplardaki çözülmeler liranın değer kaybını nispeten durdurabilir.

Verilere göre, 9 Mart 2018 itibarıyla bankalardaki tüm döviz hesaplarının tutarı 206.8 milyar dolar. Bu tutar yılbaşına göre 5.8, geçen yılın Mart ayına göre 27.3 milyar dolar artmış. Bankalardaki döviz mevduatı toplam mevduatın yüzde 44’üne ulaşmış durumda.

2016 yılının sonunda dolar benzeri bir şekilde tırmanmaya başladığında döviz bozdurma seferberliği başlatılmış, 10 milyar dolardan fazla bir tutar Türk lirasına çevrilmişti. Bu seferberliğe çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu da katılmıştı.

Ancak kısa bir süre sonra bu kuruluşlar ve vatandaşların yeniden döviz alma yarışına girdiği görülmüştü.

Bugün için benzeri bir seferberlik başlatılsa kimler katılır acaba? Fazla ilgi göreceğini sanmıyoruz. Özellikle dövizlerini düşük fiyattan satıp sonra kurların aniden fırlamasıyla zarar görenler bu defa daha ihtiyatlı davranabilirler.

Dahası aylardır dövize yatırım yapanlar belli bir kar oluşmasını bekliyorlar. Beklenen hedef yine piyasa uzmanların söylediği gibi dolarda 4.20, avro da 5.3 düzeyleri. Döviz hesapları bu oranlardan bozulabilir. Ancak genel düşünce; kara rağmen artık ucuz döviz bulunmayacağı. Bu noktalardan döviz hesaplarının çözülmesiyle kurların eskisi gibi dolarda 3.70’lere, avro da 4.30’ler inmesi zaten hoş bir hayal olur.

Diğer soru da ne kadar tutarda döviz bozulursa liranın kaybı durabilir?

Bu durumda Merkez Bankası ne yapar, yeniden piyasa döviz satmaya başlar mı, bu yönde bir beklenti de şimdilik konuşulmuyor. Türkiye’nin iç ve dış gündemindeki hareketliliğe bakılırsa daha uzun süre döviz kurlarını konuşacağız.

VERGİ KİMLİK NUMARALARI

Yeni bir düzenlemeyle bankalardan yapılacak havalelerde gönderenin de vergi kimlik numaraları istenecekmiş. 2001 yılından buyana var olan sistemde, eskiden belli limitlere kadar bu kimlik sorulmuyordu. Yenisinde artık bir lira gönderilse bile kimlik numarası yoksa işlem yapılmayacak.

Nasıl olacak bu işler, 15 yaşındaki kızınıza dedenize para gönderdiğinizde ne yapılacak? Herkes gidip vergi mükellefi gibi numara mı alacak?

Memlekete daha yeni yeni TC kimlik numaralarını öğreniyor, şimdi ATM’lerin önünde açacaksın telefonu, “şu vergi kimlik numaranı ver” diye soru mu soracağız? Artık cüzdanlarda T.C kimlik numarasının yanı sıra vergi kimlik numarası da taşınacak. Olmadı ezberlenecek.

Bu işler vatandaşı yoran, kafasını karıştıran, zamanını alan işler. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek sistemle para trafiği daha geniş izlenmek isteniyorsa gerek yok. TC kimliğinden artık bilgilere ulaşılabiliyor.

Hani vatandaşın bu tür bürokratik işleri basitleşecekti?