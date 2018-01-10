Piyasalar AKP-MHP ittifakına tepkisiz

Adına “yerli ve milli ittifak, cumhur ittifakı”, ne derseniz deyin, AKP-MHP ittifakına piyasalar ittifaka tepkisiz kaldı. Bu siyasi oluşum karşısında piyasaların büyük para akışı ile şimdiden Türkiye’nin geleceğine, istikrarına yatırım yapması, Borsa İstanbul 120 binlere vurması, doların 3.5 liraya, avronun 4 lira inmesi beklenirdi ama olmadı.

Verilerine bakıyorsunuz sıradan günler yaşanıyor, hareketlilik yok; dolar, 3.76/78, avro 4.49/51 lira sınırında duruyor. Borsa İstanbul endeksi de küçük oranlarda oynuyor. Diğer yatırım araçlarında da mevcut değerlerini koruyor.

Piyasalar gelecekten para kazanmayı hedefler. Eğer bu ittifak ülkenin geleceği açısından “güven” yaratmamışsa demek ki sermayenin kafasında farklı beklentiler var, hesaplar günü birlik, uzun vadeli işlere aldırış etmiyor.

Borsacıların deyişiyle “ittifak satın alınmıyor”.

“YAVRU İKTİDAR”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisine yönelik “yavru muhalefet” tanımına çok sert tepki gösterir. Geçmişte bu tanımı en çok yapan da Erdoğan’dı. Şimdi işler ve saflar değişti. MHP “yavru muhalefet” sıfatını terk etti ve iktidar partisinin yanına geçti.

Bugünden sonra bu tanımı “yavru iktidar” ya da “iktidar yanaşması” diye değiştirebiliriz. Umarız Bahçeli buna da kızmaz.

MHP’YE BAKANLIK CEYİZİ

Sonuçlarına bakıldığında; ittifakla Genel Başkan Bahçeli, partisinin oylarını AKP’ye ve Erdoğan’a rehin bırakmıştır.

Karşılığında seçimlere katılmayıp AKP listelerinden 50-60 milletvekilliği alacak, Meclis’e girecek ve muhalefet koltuklarında siyaset yapacak. Tabii buna siyaset denilirse!

Bunu şimdiden pekiştirmek için AKP-MHP’ye “ittifak çeyizi” olarak yakında bir iki bakanlık verebilir. İcraatın içinde çok yer almayan ve parası bol olmayan Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına MHP’li isimler oturabilir.

Böylece MHP seçmeni de yıllardır hasret kaldıkları devlet imkanlarına kavuşur, bu ittifakı anlayışla karşılar ve destek verir. Ama siyasette hiçbir zaman 2+2=4 etmez. Bedeli de ağır olur.

MİTİNGLER ORTAK YAPILSIN

Madem artık AKP-MHP ortaklığı resmiyet kazandı, bundan sonra da bu ortaklığı alenen sürdürmek gerekir.

Örneğin; Meclis’teki grup toplantılarına karşılıklı temsili milletvekilleri gönderilsin, meydan mitingleri ortaklaşa yapılsın, Önce Bahçeli, sonra Erdoğan konuşsun, parti bayrakları tek bez üzerine basılsın. Yeni amblemler, logolar üretilsin üç hilalin içine ampuller yerleştirilsin. Masrafları azaltmak adına il ilçe binalarında MHP’lilere birer oda verilsin. Seçim afişlerinde iki Genel Başkan elele resimleri yer alsın.

Seçim şarkıları da Bahçeliye atfen “beraber yürüyeceğiz bu yollarda, beraber ıslanacağız bu yağmurda” şeklinde düzenlensin.

Bundan sonra ayrı gayrı mı var?