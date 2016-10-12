Pisidia Antiokheia’nın ikinci büyük kilisesi açığa çıkarıldı

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ndeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nin ikinci büyük kilisesi 3 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.

6’ncı yüzyılda yapılan kilisenin 11 ya da 12’nci yüzyılda büyük bir yangında tahrip olduğu tahmin ediliyor.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bu yılki kazılara temmuz ayında başladıklarını ve aralık ayına kadar devam edileceğini söyleyen Prof. Dr. Özhanlı, ödenek yetersizliği nedeniyle sadece bir alanda çalıştıklarını aktardı. 2013 yılında bulunan antik kentin 4’üncü kilisesinin yapılan çalışmalarla tamamen açığa çıkarıldığını anlatan Prof. Dr. Özhanlı, kilisenin sağlam kalan duvarları üzerindeki fresklerin konservasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

‘TAŞLAR ISI NEDENİYLE PATLAMIŞ’

Bulunan kilisenin antik kentin ikinci büyüğü konumunda olduğunu belirten Prof. Dr. Özhanlı, 3 yıldır süren kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan kalıntıların kilisenin tarihini belirlemede rol oynadığını anlattı. Kilisenin 6’ncı yüzyılda yapıldığını ancak yıkılma tarihini tam saptayamadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özhanlı, kilisede çok büyük bir yangın sonucu yıkım gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Özhanlı,

“O kadar büyük bir yangın olmuş ve uzun süre devam etmiş ki içeride bulunan taşların ısı nedeniyle patlamış olduğunu gördük. Yangından önce de zeminde bulunan mermerlerin söküldüğü ve eritilerek kireç olarak kullanıldığını tespit ettik. Kilisenin hemen kuzey köşesinde bulduğumuz yangın tabakasının içerisinde ele geçirdiğimiz Selçuklu sikkesi 11 ya da 12’nci yüzyılda tahrip edilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Belki küçük bir sikke ile bunu söylemek mümkün olmayabilir ama diğer gözlemlerimiz de kilisenin 12’nci yüzyılda tahrip edilmiş olduğuna işaret ediyor”

diye konuştu.

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