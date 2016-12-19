Pırlanta Merkezleri velileri istismara karşı eğitildi

BUCA Belediyesi Pırlanta Merkezleri’nde miniklerin ardından veliler de cinsel taciz ve istismara karşı eğitim aldı.

Buca Belediyesi son yıllarda artış gösteren cinsel istismar ve taciz olaylarına karşı çocukları ve aileleri bilinçlendirmek için düzenlediği ‘Cinsel İstismara Hayır’ seminerlerini tamamladı. İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü işbirliğiyle ilk etapta kentteki 3-6 yaş grubu çocuklara ücretsiz bakım hizmeti verilen 6 Pırlanta Merkezi’ndeki miniklere verilen cinsel istismar eğitiminin ardından anne babalar da bilgilendirildi. Şirinyer Düğün Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerinde anne ve babaları cinsel taciz ve istismar olayları hakkında bilgilendiren ve önleme yöntemlerini paylaşan İzmir Emniyeti Şube Müdürlüğü Psikoloğu Aydın Demirdiyar, istismarın sadece temasla olmadığını, internet üzerinden yapılan tacizlerin de suç olarak değerlendirildiğini söyledi. Çocukları istismarcılardan korumak için ailelerin duyarlı ve dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Demirdiyar, “Çocuklar kime güveneceklerini bilemeyebilir. Güvenilir insanları siz belirleyip çocuğa tek tek tanıtın. Çocuğunuza bedeninin kendisine ait olduğunu ve istemediği sürece ona kimsenin dokunamayacağını öğretmelisiniz. Geleceğimizi korumak için dikkatli ve gözlemci olun. Taciz ve istismarı fark ettiğinizde sessiz kalmayın. Suçu bilip, sessiz kalırsanız suça ortak olursunuzö sözleriyle anne babaları uyardı.

Psikolog Aydın Demirdiyar, Bucalı anne ve babaların hatta dede ve ninelerin büyük bir dikkatle dinlediği seminerde olası bir cinsel istismarı anlama belirtilerini; içine kapanma, sürekli özel bölgelerini yıkama isteği duyma, okula gitmek istememe, sebepsiz yere altına kaçırma, depresyon, suçluluk hissi, gece uykularında bozulma olarak sıraladı.

Çocuklara öncelikli olarak ‘hayır’ demeyi öğretmek gerektiğini belirten psikolog Demirdiyar ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuk ‘hayır’ demeyi bilmelidir. İstenmeyen dokunuşlarda ‘hayır’ diye bağırarak hemen oradan uzaklaşması gerektiğini öğretin. Çocuğunuza istemediği şeyleri ifade edebileceğini, yetişkinlere de hayır diyebileceğini, bundan dolayı suçluluk duymaması gerektiğini anlatın. Ona doğru gelmeyen şeyleri size iletmesini söyleyin. Çocukların her zaman abartılı söylemleri olabileceğini düşünün ama söylediklerini mutlaka araştırın ve kulak arkası etmeyin. İstemiyorsa birinin onu öpmesi veya sevgi göstermesi için zorlayıcı olmayın.

Başlarına taciz veya ilerisi gelen çocukların ilk tepkileri genellikle korku, utanma ve saklama yönündedir. Bu durumda tacizci kişinin işini kolaylaştırır. Zaten bunu ailesine söylediğinde neler yapabileceğine ilişkin tehdit edilmektedir. Tacizden dolayı genellikle kendilerini suçlarlar, bunun böyle olmadığını anlatın. Ve böyle bir şey olduğunda rahatlıkla hayır deyip tepki göstermesini, cezalandırılmaktan korkmamasını söyleyin. Unutmayın ki tacizden korunmanın en önemli yolu bilgi sahibi olmaktır. Çocukların çoğu bu konuda bilgisiz olduklarından, korktuklarından, söyleyemediklerinden, cinsel konuları konuşmanın ayıp olduğunu düşündüklerinden uzun zaman tacize maruz kalmakta ve bunu konuşamamaktadırlar. Çocuğunuz ihtiyaç duyduğunda gerekirse uzman yardımı da alarak mutlaka yaşına uygun bilgilendirme yapın.”

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