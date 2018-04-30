Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, Moliere’nin “Cimri” adlı oyunundan uyarlanan ve Geleneksel Türk Tiyatrosu ile harmanlanan “Pinti Hamit” adlı oyun ile 5 Mayıs Cumartesi günü perde diyecek.

Komedi türünde oynanacak, 2 perdelik oyun Mayıs Ayı boyunca her Cumartesi saat 15.00’da ücretsiz Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyi selamlayacak. Oyunun prova çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kent Tiyatrosu Topluluğu, belirli periyotlar ile farklı oyunlarla Mamak halkı ile buluşmaya devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kent Tiyatrosu’nun birbirinden güzel oyunlarla tiyatro severlerle buluştuğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tiyatro, seyirciyle güzeldir, seyirci tiyatronun olmazsa olmazıdır. Sanatın her dalına olan desteğimiz devam edecek. Ekibimize başarılar diler, tüm Başkentlileri de oyunlarımıza bekleriz” dedi. 20 kişilik ekiple sahnelenecek Molière ‘nin cimri isimli oyunundan ülkemizdeki ilk mizah dergisi Diyojeni yayınlamış Rum asıllı yazar Teodor Kasap’ın uyarladığı Pinti Hamit, eğlenceli bir komedi oyunu olmakla beraber Türk Tiyatrosu’nda en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Oyun, parayı yaşamda tek amaç ve bütün insani değerlerden üstün gören, bu yüzden de çevresine yabancılaşan bir insanı anlatıyor.

Bir babanın, kızını onun sevdiği bir erkek yerine zengin bir adamın oğluna vermek istemesi temasına dayalı oyun seyirciyi eğlendirecek.