Peugeot 2017’de satışlarını 41 bine yükseltmeyi hedefliyor

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet, 2017 yılı hedeflerini, Türkiye toplam pazarının 916 bin olacağı öngörüsüyle yüzde 4,5 pazar payı ve 41 bin satış olarak belirlediklerini söyledi.

Pernet, düzenlediği basın toplantısında, Peugeot Türkiye’nin 2016 yılında 25 bin 440’ı binek, 10 bin 123’ü hafif ticari olmak üzere toplam 35 bin 563 satış gerçekleştirerek yüzde 3,62 pazar payı elde ettiğini aktardı.

Türkiye otomotiv pazarı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 büyürken, Peugeot Türkiye’nin satışlarının yüzde 3,3 artışla pazarın üzerinde bir büyüme sergilediğini belirten Pernet, bu sonuçlarla hafif ticari araç satışları sıralamasında bir basamak yükselerek beşinci marka olduklarını, toplamda ise pozisyonlarını koruduklarını kaydetti.

Pernet, B SUV pazarının yüzde 1 büyüdüğü geçen yıl, daha keskin bir tasarıma ve ödüllü Puretech motor EAT6 şanzıman kombinasyonuna kavuşan yeni Peugeot 2008 satışlarının yaklaşık yüzde 7 arttığını ve sınıfının en çok satan dördüncü modeli olarak yüzde 11,1’lik pazar payı elde ettiğini bildirdi.

Laurent Pernet, SUV pazarında merakla beklenen yeni 3008 modelinin de başarılı bir lansman sonrasında kasım-aralık döneminde yüzde 9 pazar payı ile önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Toplamda 2 bin 9 satış yapılan yeni SUV 3008’in kendi segmentinde kasım-aralık döneminde en çok satan beşinci model olma başarısını gösterdiğini aktaran Pernet, tüketiciler tarafından beğeni ile karşılanan yeni 3008’in, segmentinde daha başarılı olacağının sinyallerini verdiğini ifade etti.

Hafif ticari araç modeli Peugeot Partner’ın 2016’da bir önceki yıla kıyasla satışlarını yüzde 20 artırarak segmentinde önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladığını ve yılı sınıfının en çok satan dördüncü modeli olarak bitirdiğini belirten Pernet, özellikle üst donanım paketleriyle dikkati çeken Partner’ın 2017 yılında da önemli bir başarı elde edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Pernet, BlueHDi ve PureTech motorlar ve EAT6 Efficient Automatic Transmission (6 kademeli tam otomatik şanzıman) gibi yeni teknolojilerin Peugeot Türkiye ürün gamında (301 hariç) yaygınlaştırılmasının da geçen yıl elde ettikleri satış rakamlarında etkili olduğunu söyledi.

“Yeni ürün lansmanları önemli bir rol üstlenecek”

Peugeot Türkiye’nin 2017’de iddialı hedef ve projelerle heyecan verici bir yıl vadettiğini belirten Pernet, “2017 yılı hedeflerimizi, Türkiye toplam pazarının 916 bin olacağı öngörüsüyle yüzde 4,5 pazar payı ve 41 bin satış olarak belirledik.” diye konuştu.

Pernet, bu satış adetlerini artırmaya devam etmek ve üst gam stratejisini hızlandırmak gibi iddialı hedeflerine ulaşmak için yeni ürün lansmanlarının 2017’de önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Pernet, şunları kaydetti:

“SUV atağı, bu yılın da güçlü unsurlarından birisi olacak ve Peugeot markasının bu segmentteki varlığını ve imajımızı güçlendirecek. Yılın ikinci çeyreğinde pazara sunulacak olan yeni SUV Peugeot 5008 ile Peugeot SUV ailesi tamamlanacak ve binek satışlarının yüzde 40’ını gerçekleştirecek. Filo firmalarının tercihlerinden birisi olan 301 modelinin yenilenen versiyonu, yılın ilk çeyreğinde düzenlenecek olan lansmanı ile satış rakamlarında önemli bir etken olacak. Ayrıca Expert/Traveller ve Boxer Van 4.0 ton lansmanlarıyla hafif ticari araç ürün gamında atağa geçerek ve dinamik bir pazarda yeni müşterilere ulaşarak pazar payının artırılması hedefleniyor.”

Pernet, “Dakar rallisinde Peugeot 3008DKR ile elde edilen sonuçlar Peugeot Sport mühendislerinin çıkardıkları işin kalitesini kanıtladı. Uluslararası sportif başarının yanı sıra Peugeot Türkiye desteğiyle Yağız Avcı ve Bahadır Gücenmez ikilisi 2016 Türkiye Ralli Şampiyonluklarını ilan ederek Peugeot Sport’un resmi olarak desteklediği takımlar arasında şampiyonluğu kazanan tek takım oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Kurlardaki artışın otomobil satışları ve fiyatlar üzerinde ciddi etkisi olduğuna işaret eden Pernet, günlük kur değişimlerinin etkisinin hemen görülmediğini, ancak yüksek kur seviyelerinin kalıcılık sağlaması halinde fiyatları etkilemesinin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

– “Peugeot’nun satışlar globalde yüzde 12,3 arttı”

Laurent Pernet, 2016’da Peugeot markasının dünya satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artışla 1 milyon 920 bine çıktığını aktardı.

Aynı dönemde Avrupa pazarında yüzde 4,4 büyümeyle 1 milyon 56 bine ulaşan Peugeot’nun Avrupa dışındaki satışlarının ise yüzde 25 artışla 817 bin olarak gerçekleştiği bilgisini veren Pernet, şu değerlendirmede bulundu:

“Peugeot, her zamankinden daha zengin, tamamen yenilenmiş ve markanın değerleri olan kalite, güçlü tasarım ve sezgisel sürüş keyfi yaşatan ürün gamı sayesinde bu başarılı sonuçları elde etti. Bu bağlamda, 2016 yılının son 3 ayında toplam 60 bin üzerinde siparişle Fransa’da C SUV segmentinde podyuma çıkan yeni SUV Peugeot 3008 markanın başarı ve gurur kaynağı oldu. Ayrıca yeni SUV 3008’in siparişlerinin yüzde 86’sını en üst donanımlardan (Allure, GT Line, GT) gerçekleşmesi, Peugeot ürün gamı yükseliş stratejisinin önemli bir göstergesi oldu. 2016’nın ilk yarısında lansmanı gerçekleşen yenilenen 2008, hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner ve ardı ardına lansmanından bu yana satışlarını artıran Peugeot 208 markanın global sonuçlarında önemli rol oynadı.”

Pernet, PSA Grubunun geçen yıl 3 milyon 146 bin araç satışı gerçekleştirerek 2015 yılına göre yüzde 5,8 artış elde ettiğini, Avrupa’nın 1 milyon 930 bin satışla grubun en büyük pazarları arasında yerini koruduğunu, Avrupa dışında ise yüzde 9,6 artışla 1 milyon 216 bin satış gerçekleştirilerek büyüme trendinin 2016 yılında da sürdüğünü kaydetti.

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