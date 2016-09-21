Petshop sahiplerine sertifika eğitimi zorunlu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, evcil hayvan ticaretinde pet shop sahipleri ve sektöre girmek isteyen girişimciler için 26-30 Eylül tarihleri arasında sertifika kursu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nce, süs hayvanı satan dükkan (pet shop) sahiplerinin ruhsat alabilmeleri için eğitim sertifikası alma zorunluluğu bulunması nedeniyle, aldığı Meclis kararı doğrultusunda, şehirdeki pet shop sahipleri ve Ankaralı yerel hayvan görevlilerine özel sertifika eğitimi veriyor.

Karar kapsamında, Ankara sınırları içinde hayvanların korunması ve bakımıyla ilgili dernek ve vakıflar bünyesinde faaliyette bulunan hayvanseverler de bu kursa katılacaklar. Yerel hayvan görevlileri, katılacakları kurs sonunda girecekleri sınavda başarılı olmaları halinde, alacakları belgeyle, yerel sınırlar dahilinde hayvan hakları konusunda tasarrufta bulunabilmek için özel yetki sahibi olacaklar.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nca düzenlenecek sertifika eğitim programında, Ankara’daki ev ve süs hayvanı satıcılarına 24 saatlik, yerel hayvan koruma görevlilerine ise 13 saatlik teorik eğitim verilecek.

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Eğitim programı, konuyla ilgili yasa ve yönetmelikler, ruhsat koşulları ve kayıt sistemi, yasaklı ırk ve türlerin tanıtımı, hayvanlarda ilk yardım, bakım ve beslenme, hayvan refahı, davranışları, ekolojisi ve pet-shop’larda barınak ve bina düzeniyle ilgili alt başlıkları kapsıyor.

EĞİTİMDEN SONRA DENETİMLER BAŞLAYACAK

Düzenlenecek eğitim programı sonrasında sertifika denetimlerinin başlatılacağına dikkat çeken Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, ruhsat sahibi olsalar bile sertifikası bulunmayan pet-shop’ların ruhsatlarının iptali için gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirterek, pet shop sahiplerini ve yeni işyeri açmayı planlayan girişimcileri, açılacak kursa katılmaya davet ettiler.

Ev ve süs hayvanı satış yeri açmak isteyenlere de sertifikaları yoksa ruhsat verilmeyecek.

Yerel hayvan koruma görevlileri ise kurs sonunda girecekleri sınavda başarılı olmaları halinde, alacakları belgeyle yetki sahibi olacaklar. Yerel hayvan koruma görevlileri, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları adına, kamu kurumları ve belediyelere resmi şikayetlerde bulunabilecek, talepte bulunma yetkisine sahip olacaklar.

BAŞVURULAR HİPODROM’A

Eğitim programı için başvurular, Hipodrom Caddesi No: 5 teki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın 8. Katında bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacak.

Program, 26-30 Eylül günlerinde Belediye Binası konferans salonunda düzenlenecek. ,

EĞİTİME KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

Ev ve süs hayvanları satış yeri eğitimine katılacaklardan istenen belgeler:

-Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi, ikametgah belgesi, 4 vesikalık fotoğraf, eğitim durumunu gösterir belge, Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılan 185 TL’nin makbuzu

Yerel Hayvan Koruma görevlisi eğitimine katılacaklardan istenen belgeler:

-4 vesikalık fotoğraf, eğitim belgesi (en az lise mezunu olmak),

ikametgah belgesi, sabıka kaydı (kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak).

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