Suriye, zengin petrol kaynakları üzerinde kurulmuş bir ülke olmasaydı bugünkü duruma kesinlikle düşmeyecekti. Halk, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışan yoksul ama mutlu insanlardan oluşacaktı.

Petrolleri başlarına bela oldu.

ABD’den Rusya’ya, İngiltere’den Fransa’ya, İran’dan İsrail’e birçok ülke Suriye petrollerine göz dikti ve bunun sonucu yüz binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi yaralandı, nüfusun neredeyse yarısı yerinden yurdundan oldu.

Trajedi bitmedi, tam gaz devam ediyor.

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Olağanüstü bir doğa olayı yaşansa ve Suriye’deki petrol kaynakları tümüyle kurusa, bugün “Dünya barışını korumaya çalışıyoruz” diyerek bu ülke üzerinde hak iddia eden, uçaklarını bombayla dolduran, savaş gemilerini seferber eden, füzelerini ateşlenmeye hazır hale getiren tüm güçler birkaç gün içinde, “Suriye’nin kaderini Suriye halkı belirlemelidir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok” diyerek geri çekilirler.

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Türkiye’nin belki de en büyük şansı petrol yoksulu olmasıdır.

Eğer biz de Suriye gibi petrol fışkıran bir ülke olsaydık emin olun başımız bir gün bile dertten kurtulmaz, topraklarımız üzerinde bugün oynananın on misli oyun oynanır, bugün kurulanın on misli tezgah kurulurdu.

Halimize şükredelim!

GEMİ KAPTANI

Boğaz’da bir yalıya çarpan geminin kaptanı, “Yapılacak en iyi manevrayı yaptım” demiş.

Kaptanlıkta harcanmış vallahi!

Tam ABD’ye başkan olacak adammış!