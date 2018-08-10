ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan petrol arzına yönelik endişeler arttı. Petrol fiyatları, dün görülen artış sonrası, ticari anlaşmazlıkların talep görünümünü baskılamasıyla beraber yeniden düşüşe geçti.

Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.22 düşüşle varil başına 71.91 dolardı. ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.33 düşüşle 66.59 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise küresel politik gerilimler sebebiyle düştü

Gümüş yüzde 0.72 düşüşle 15.35 dolardan, altın yüzde 0.38 düşüşle 1,215.0 dolardan, bakır yüzde 0.74 düşüşle 2.745 dolardan, platin yüzde 0.34 düşüşle 831.3 dolardan, paladyum yüzde 0.49 düşüşle 894 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 231 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,403 liraya döndü.