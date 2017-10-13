TFF Süper Lig’de yer alan 17 takıma reklam sponsoru olan AKO Grubu’nun lokomotif markası Petlas ile reklam sözleşmesi imzaladık.

Bugün Yönetim Kurulumuza davette bulunan Petlas Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmenin ardından reklam sözleşmesine karşılıklı imzalar atıldı.

İmzalar atıldıktan sonra konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Petlas Yönetim Kurulu, ”Türkiye’nin tek yerli lastik markasıyız ve aynı zamanda da Ankaralıyız. Şehrimizin takımına destek olmak bizlere gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

Reklam planlamalarının içinde Ankaragücü’nün de olduğunu sözlerine ekleyen Petlas Yönetim Kurulu, ”Geçtiğimiz yıllarda Ankaragücü’ne belirli ölçüde destek olmuştuk. Takımımız şampiyon olup bir üst lige çıkınca Petlas olarak desteğimizin artarak devam etmesi gerektiğini düşündük. İmzalanan reklam sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Petlas Yönetim Kurulu, desteğin artarak devam edeceğini ifade ederken, ” Şehrimizin takımı Ankaragücü’ne Süper Lig yolunda başarılar dileriz” dedi.

AKO Grubu’nun lokomotif markası Petlas ile yapılan reklam sözleşmesinin camiamıza hayırlı olmasını temenni eden Yönetim Kurulumuz ise yaptığı açıklamada “Ankaragücü Ankara’nın en büyük markası ve en büyük sivil toplum kuruluşudur. Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar yapan Ankaragücü’nü her Ankaralının ve Ankaralı iş adamlarının desteklemesi şehrimize yapılacak en önemli hizmetlerden birisidir. Bu anlamda Petlas’ın reklam desteğinin tüm Ankaralı iş adamlarına ve Ankara firmalarına örnek olmasını diliyor, Petlas Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.