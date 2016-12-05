Perküsyon yıldızlarından muhteşem konser

Küçükçekmece Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “Dünya Perküsyon Diyalogları” isimli konser programı düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nde gerçekleşen konserde; ünlü perküsyon sanatçısı Engin Gürkey, 13 yaşında dünya çapında aldığı ödüllerle adından söz ettiren genç yıldız Beste Gürkey ve Almanya’dan gelen vurmalı çalgı ustası Murat Coşkun dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR

Almanya çalgı ustası Murat Coşkun; “Küçükçekmece de ilk kez konser vermenin heyecanını yaşıyorum. Küçükçekmecelilerin müziğe ve sanata olan ilgisi beni çok şaşırttı. Özellikle gençlerin yoğun ilgisinin olması ayrıca mutlu etti. Müzik Akademisi Küçükçekmeceliler için gerçekten çok profesyonelce ve geleceğe yönelik çok güzel bir yatırımdır. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e ve tüm müzikseverlere teşekkür ediyorum’’dedi.

Dünya klasiklerinden ve Türk müziğinden çeşitli yelpazede eserler sunan perküsyon orkestrası, Küçükçekmecelilerden büyük alkış aldı.

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