VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Türkiye, Musul’a girerse Diyarbakır’ı verir” dedi.

Doğu Perinçek, Antalya’nın Kaş İlçesi’nde ‘Milli Devlet Direnir, Milli Ordu Direnir’ konulu konferans verdi. Kaş Belediyesi toplantı salonundaki konferansı, Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Özbay, emekli orgeneral Ayhan Taş, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz, Vatan Partisi İlçe Başkanı Rauf Ergün ve partililer izledi.

Doğu Perinçek, konferanstaki konuşmasında Türkiye’nin bir savaşın içinde olduğunu söyledi. Mehmetçik’in ‘ABD koridoru’ denilen Irak’ın kuzeyinde savaştığını aktaran Perinçek, “Türkiye, Musul’a girerse Diyarbakır’ı verir. İkinci bir konu Şırnak’ta, Van’da, Silopi’de, Diyarbakır’da, Sur’da Mehmetçik ve Türk polisi, bölücü terör örgütüne karşı mücadele veriyor. Türkiye bugün bir vatan savaşı veriyor. Türkiye’nin bütün sorunu bu odak noktasında” dedi.

‘ABD BU SÜRECE DARBEYLE CEVAP VERDİ’

Türkiye’nin bölünmesi için dünya çapında operasyon yapıldığını kaydeden Perinçek, “Türk ordusunun yöneticileri, Vatan Partisi’nin yöneticileri hapse atıldı. Neden? Bölünmeye karşı Türkiye direnmesin istediler. ABD, Türkiye’nin bölünmesi ve borç batağına saplanması için büyük çaba gösterdi. Türkiye’de 2014 yılına kadar böyle gelindi. Bu tarihten itibaren Silivri duvarının yıkılması ve FETÖ’nün hapse attırdığı aydınların özgürlüğüne kavuşması ile FETÖ’nün üzerine gidildi. Ardından PKK’nın üzerine silahla gidildi. ABD bu sürece darbeyle cevap verdi. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminde gladyo ile tanıştı. ABD tarafından ordumuza yerleştirilen Fetullahçı gladyolarla tanıştı. 15 Temmuz gecesi ABD- Türkiye savaşı oldu. Bu süreç içerisinde Türkiye dostlarını keşfetti” diye konuştu.

BAŞKANLIK TARTIŞMALARI

Millet ve devletin bütün güçlerini birleştirmesi gerektiğini aktaran Perinçek, Türkiye’yi birleştirme yolundaki her çabanın değerli olduğunu vurguladı. ‘Milleti birleştiriyorum’, ‘Üretim ekonomisine geçmek için birleştiriyorum’ diyenlere ‘hayır’ demenin doğru olmayacağını, ‘Yenikapı ruhu’na da bu açıdan baktıklarını aktaran Perinçek, Ak Parti’nin ise süreci iyi götürüp yönetemediğini savundu. Perinçek, şöyle dedi:

“Siz Lozan’la uğraşmaya kalkarsanız, Atatürk’ün karşısına Abdülhamit’i sürerseniz, ‘anayasadan laikliği kaldıracağız’ derseniz bu milleti birleştiremezsiniz. Askeri okulları kapatarak, Türk askerinin savaş kabiliyetiyle oynadılar. Askeri okullar ve harp okulları yeniden açılmalı. Hastanesiz ordu olmaz. GATA yeniden açılmalıdır. Başkanlık sistemi, cumhurbaşkanının hükümet yetkileriyle donatılması, meclisin denetiminden kurtarılması demektir. Parlamenter sistemde yasama, yürütme ve yargı vardır. Bunların tüm yetkilerini tek kişide toplamak olmaz. Hükümet, TBMM’ye karşı sorumludur. Hükümetin yetkilerini sorumsuz bir başkana vermek, bu ulusun genleriyle oynamaktır.”

Konferans sonunda Perinçek soruları yanıtladı, ardından da okurları için kitaplarını imzaladı.

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