Periler Romanya sınavında

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda geçen hafta Bosna-Hersek’i uzatma sonunda güçlükle 72-68’lik skorla mağlup ederek şampiyona finallerine katılmayı garantileyen Milli Takım bugün (H) grubundaki son maçında Romanya ile karşılaşıyor.

Bosna-Hersek karşısında hiç iyi oynamadıklarını, maçı Ankara seyircisinin müthiş desteğiyle kazandıklarını ifade eden A Milli Takım Baş Antrenörü Ekrem Memnun, “Bizim oyunumuz bu değil. Sezon içerisinde bunlar oluyor. Ama oyun kalitemizi geliştirmeliyiz. Çünkü hiçbir maç kolay geçmiyor.

Bugün de seyircinin bizimle olmasını ve desteğinin sürmesini bekliyoruz. Onlara daha çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

9 grupta mücadele edilen elemeler sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler 2017 yılında Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak finallere yükselecek. Ayrıca elemelerde en iyi 6 grup ikincisi de şampiyonada yer alacak.

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