Ortalık inim inim inlerken, isimler havada, karada, denizde etrafa saçılırken, Gül’den hiç ses çıkmadı…

Eee birader!

Bir öh de de, yerin neresi bilelim…

Hırs virüsü bir bulaşmaya görsün, sonu ne olursa olsun noktasına kulaç attırıyor insanlara…

Milletvekili oldun, başbakan oldun, dışişleri bakanı oldun ve cumhurbaşkanı da oldun.

Sorarlar;

Daha ne istiyordun?

Cumhurbaşkanlığı dönemini yaşadık, seni de gördük…

Yüzlerce masum insan, Ergenekon, Balyoz, İzmir casusluk davalarında inim inim inletilirken, gece yarısı masum insanlar evlerinden alınıp, apar topar zindanlara tıkılırken, 15 Temmuz darbecileri zamanında at oynatırken, cumhurbaşkanı olarak karşı bir çıkışına şahit olmadık.

En azından “Kuruyla yaşı ayırın” söylemini de duymadık…

Eyy hırs sen neymişsin?

Sonunda baklayı ağzından çıkarttın, “yokum” dedin…

Bil ki halkın gözünde de kalbinde de yoksun…