Perakende satış hacmi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

TÜİK, 2016 yılına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,1, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 7,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2,1 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,9 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 0,2 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 1,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 1,6 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,6, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 6,2, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,6, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 6,7 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 7,1 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,2 ARTTI-

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 0,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7,8 ARTTI-

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 arttı.

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