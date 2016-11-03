Pentagon:Şu anda güvenli bölge için Türkiye İle çalışmıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, ABD’nin Türkiye-Suriye sınırında Suriyeli mülteciler için bir güvenli bölge oluşturulması için halen Ankara ile birlikte bir çalışma yapmadığını belirterek,

“Güvenli bir bölgenin sahadaki temel sorunları ortadan kaldıracağını düşünmüyoruz” dedi.

Sputnik İngilizce’ye göre, Adrian Rankine-Galloway, Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin şu anda Türkiye-Suriye sınırında Suriye’deki savaştan kaçan mülteciler için güvenli bölge oluşturulması için Türkiye ile birlikte bir çalışma yapmadığını söyledi.

“Şu anda sınırda bir güvenli bölge yaratmak için Türkiye ile birlikte çalışmıyoruz” diyen Rankine-Galloway, “Güvenli bir bölgenin sahadaki temel sorunları ortadan kaldıracağını düşünmüyoruz çünkü sahara çatışmalar sürüyor” sözlerini de kullandı.

“SDG’YE VERDİĞİMİZ DESTEK MENBİÇ’İN TEMİZLENMESİNE KATKIDA BULUNDU“

Bu arada Rankine-Galloway,

“İslam Devleti güçlerinin Türkiye sınırından çıkarmadaki ilerlemeyi olumlu karşıladıklarını” belirttiği açıklamaları sırasında “SDG’nin (Süriye Demokratik Güçleri) sahadaki güçlerine destek amacıyla yaptığımız operasyonlar, daha önce IŞIL (DEAŞ) savaşçılarının Türkiye’ye girişleri çin kilit bir geçiş noktası olan Menbiç’in temizlenmesine katkıda bulundu” şeklinde konuştu.

Pentagon Sözcüsü,

“ABD güçleri, Türk sınırı boyunca o alanı koruyabilirse o zaman güvenliği artırabilecek ve yabancı savaşçıların Suriye’ye giriş ve çıkışlarını önleyebilecek” dedi.

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