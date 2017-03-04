Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika’ya üs kurmak amacıyla 9 kişiden oluşan bir araştırma grubu gönderdiklerini açıklamış. “Sürekli orada kalacağız. Biz de oradayız, bir bakıma orada hak iddia ediyoruz.” demiş.

Zaten dünyada sahibi olmayan tek yer Antartika kıtasıdır.

Yani burada kimse bir haklı iddia etmez, hukuki boyutu da böyledir.

Evet, doğru pek çok ülkenin orada üssü var, kardeş kardeş yaşıyorlar. Adı üstünde bilim insanları onlar ve tapusu hiç kimseye ait olmayan bir kıtanın üzerinde barış içinde yardımlaşarak yaşıyor ve araştırma yapıyorlar.

Türkiye’nin de kıtada bir üs kurması güzel bir haber bence.

Bakan Özlü, tarih olarak 2018 yılını vermiş.

Çok yakın bir tarih sanki daha önce çalışmaları varmış hissini uyandırıyor. Umarım öyledir. Bu haberi duyunca heyecanlanan heveslenen ne kadar çok gencimiz vardır diye düşünmeden edemedim.

Hep hayal etmişimdir o kadar soğuğa dayanabilseydim de Antartika’ya gidebilseydim diye. Ama yaz aylarında bile sıcaklığı eksilerde olan bir yere seyahat edebilmek için pek hazır hissetmiyorum kendimi.

Oysa ne güzel olurdu Türkiye’de susmak anlamına gelen televizyonlarda gördüğümüz penguenleri, yakından görebilmek…

Ben yine de, bilimsel araştırmaları kendi ülkesi tarafından desteklenecek bilim insanlarımızın oraya gönderilmesi haberini heyecanla karşılıyorum.

Bunu bir hak iddia etmek değil de, bilim insanlarımızın arzuladıkları araştırmaları yapmaları için, kendi ülkeleri tarafından desteklenmeleri olarak görüyorum.

Umarım bilim adına daha çok adımlar atarız…

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