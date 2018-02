Her takımla hek zaman başa baş mücadele edebileceklerini söyleyen Ümit Özat

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 0-0 berabere kaldıkları Trabzonspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, “Maçı penaltıyla kaybetseydik kahrolurduk” dedi.

Futbolcularını ortaya koydukları oyun ve mücadelelerinden dolayı kutlayan Özat, ” Oyuna arkada 3’lü başladık. Forvet arkası oyuncularını kenar oyuncusu gibi kullanınca rakibin bekleri atağa çıkmakta zorlanmadı. Topun arkasına geçmek güzel bir şey ama her atakta yarı sahaya çekilmek, buna can dayanmaz. Pogba da bu anlamda 3’lü dizilişle bizimle az beraber oldu. Onu da oynatarak kazanacağız. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve daha çok hücumu düşündük. Kazanmak için hamleleri yaptık. Bütün ofansif oyuncuları sahaya sürdük. Kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar var. Herhalde sanıyorum, Gençlerbirliği ile 40 maça çıktım bu kadar bol pozisyona girdiğimiz maç yok. Maçı penaltıyla kaybetseydik kahrolurduk. Oyuncularım mükemmel bir oyun ve mücadele sergilediler. Kendilerini candan kutluyorum” diye konuştu.

Özat, Gençlerbirliği’nin her takımla her zaman başa baş mücadele edecek kapasiteye sahip bir ekip olduğunu ifade ederek, “İkinci gelişimden itibaren yaptığımız hesapta 5. sırdayız. İyi gidiyoruz, daha da iyi olacağız. Tabii ki mağlup da olabilirdik. İsyan demeyelim de, serzeniş diyelim. Fenerbahçe maçında bir pozisyon defalarca tartışıldı. Beşiktaş kupa maçında net faulden gol yedik. Bugün penaltıya bakıyorum. Tam göremedim ama penaltı diyen var, değil diyen var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hakem hatalarından puan kaybetseler dahi tolere edebilecek güçleri var. Bizim gibi takımlara daha dikkat etmeliler. Gençlerbirliği, taraftarıyla güzel. İyi bir oyun sergilendiyse taraftarın etkisi büyüktür. Bugün uzun zamandır böyle bir kalabalık görmedim. Onlara da teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.