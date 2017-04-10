Şehir öğrencisi Ramazan Kılıç’ın kısa filmi “Penaber/Mülteci” Sabancı Vakfı’nın kısa film yarışmasında ikinci olmuştu

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ramazan Kılıç’ın yazıp yönettiği Penaber/Mülteci adlı kısa film 28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması’nda finale kaldı. Sabancı Vakfı’nın düzenlediği ‘Mülteci Kadınlar’ konulu kısa film yarışmasında ikincilik kazanan filmde başrolleri üniversitenin Mısırlı öğrencisi Fatima Hossam ile Suriyeli öğrencisi Mahmoud Al-Atassi canlandırdı.

Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mülteci Kadınlar’ konulu kısa film yarışmasında ikincilik ödülü kazanan Penaber/Mülteci filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl 28.’si düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleşen Ulusal Kısa Film Yarışması’nda finale kaldı. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinden Ramazan Kılıç’ın yazıp yönettiği Penaber/Mülteci adlı kısa film, 240 aday arasından ön elemeyi geçerek, finale kalan 35 film arasında yer aldı. Filmin başrollerini üniversitenin öğrencilerinden Mısırlı Fatima Hossam ile Suriyeli Mahmoud Al-Atassi canlandırdı.

1993 yılında Ağrı’da doğan Kılıç’ın kurmaca filmi “Penaber” 2.47 dakika uzunluğunda. Kısa film, Suriye’deki iç savaşta eşini kaybettikten sonra küçük kızıyla İstanbul’a göç etmek zorunda kalan bir kadının, küçük kızıyla geçmişteki hatıralarına ellerindeki “viewmaster” bir fotoğraf makinesi ile tutunmaya çalışmalarını konu alıyor. Taksim’de çekilen filmde gösterilen fotoğraflarda, karakterlerin Suriye’de terk etmek zorunda kaldıkları evleri de resmediliyor. Fotoğraflarda resmedilen evin dekorasyonunda ise filmde rol alan Suriyeli iki öğrenci, terk etmek zorunda kaldıkları evlerini yansıtmaya özen gösterdiler.

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