Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak ekibinin üyesi olarak tanıdığımız Pelin Öztekin sonrasında verdiği kilolarla bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, program sonrasında girdiği mide küçültme ameliyatıyla 90 kilo vermişti. Öztekin yeni görüntüsüyle tatil sezonunu erken açtı. 22 ayda 90 kilo veren Pelin Öztekin’in kilo vermesinin sonucunda sarkıklıkları da kaçınılmaz olmuştu.

Ünlü oyuncu bu sarkmalar için de ameliyat masasına yatmıştı. Hastaneden çekilmiş görüntünün altına, “3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da operasyon ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım” notunu düşmüştü.

Öztekin’in KAŞ Tatili

Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin tatil sezonunu açtı. Soluğu Kaş’ta alan Pelin Öztekin denizin ve güneşin tadını çıkardı. Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı