Pegasus'tan "Uç Uç Günlerine" kampanyasına özel indirim

Pegasus, her ayın ilk perşembe günü düzenlediği “Uç Uç Günleri” kampanyasında bu ay Pegasus Plus Kart sahiplerini yüzde 40, Pegasus Plus üyelerini yüzde 30, diğer tüm misafirlerini ise yüzde 20 indirimli uçuruyor.

Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, mart ayının “Uç Uç Günleri” kampanyası ile biletlerini bugün ve yarın www.flypgs.com veya mobil uygulamasından alan misafirler, 1 Nisan-22 Haziran 2017’de tüm uçuşlarda indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında bu ay Pegasus Plus Kart sahipleri yüzde 40, Pegasus Plus üyeleri yüzde 30 ve diğer misafirler yüzde 20 indirimli uçuyor.

Samsun’dan İstanbul’a uygun fiyatlı uçuş

Pegasus Hava Yolları, bakım için kapatılması ağustos ayına ertelenen Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen’e uçuşlarını devam ettiriyor.

Pegasus’un 44,99 liradan liradan başlayan biletleri, www.flypgs.com üzerinden veya Pegasus’un mobil uygulamasından satın alınabiliyor.

Pegasus’un Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferleri, 1-7 Mart’ta günde tek sefer, 8-14 Mart’ta günde 2 sefer ve 15 Mart’tan sonra günde 3 sefer olarak düzenlenecek.

Pegasus, Samsun’dan seyahat eden misafirlerini 83 noktaya ulaştırıyor.

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