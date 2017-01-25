Pegasus 49,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuracak

Pegasus Hava Yolları, 1 Mart-22 Haziran’da yolculuk yapmak isteyen müşterilerine yurt içi uçuşlarda 49,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Pegasus, 2017 baharına özel kampanya kapsamında biletlerini 25-28 Ocak’ta alan tüm misafirlerine, 1 Mart-22 Haziran’da yapacakları yurt içi uçuşlarda 49,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor. Açıklamada, şirketin indirim kampanyasıyla, yurt içinde 32 noktaya gerçekleştirilecek iş, aile ve akraba ve diğer ziyaretleri için düşük maliyetli uçak biletlerinden faydalanacağı belirtildi.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini 28 Ocak’a kadar www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulamalarından satın alabilecek. Kampanyalı biletlerin uçuşları ise 1 Mart-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pegasus’un sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına www.flypgs.com/kampanyalar üzerinden ulaşılabilecek. Yolcular ayrıca dilerlerse biletlerini almadan önce www.flypgs.com/plus internet adresinden veya Pegasus’un mobil uygulamaları üzerinden Pegasus Plus programına ücretsiz üye olarak uçuşlarından puan da kazanabilecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...