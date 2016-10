Patlayıcılı tuzak, hazırlık aşamasında engellendi

DİYARBAKIR, Çınar ve Bismil karayollarının kesiştiği Yuvacık Mahallesi yakınlarında, PKK’lıların el yapımı patlayıcılı tuzağı daha hazırlık aşamasındayken bulunarak, olası bir facia engellendi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yaptıkları terör eylemleri sonucu halkın ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarının olumsuz etkilendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında; Çınar İlçesi Diyarbakır-Batman karayolu Yuvacık Mevkiinde bulunan yolun altına bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirmek amacıyla 4 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğinde tünel kazıldığı tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcılı saldırı eylemi henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...