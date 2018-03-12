Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “Patateste ihracata verilen ton başına 50 TL’lik teşvik üreticiyi sevindirdi. İhracatta verilen teşvikin ileride patatese büyük etkisi olacak”

Türkiye’nin farklı şehirlerinde üretilen ve neredeyse her evin mutfağında olan patates bu sene çiftçilerin elinde kaldı. İç Anadolu da Nevşehir, Niğde, Kayseri olmak üzere birçok yerde yetiştirilen patates, çiftçilerin ellerinden çıkaramamasından dolayı depolarda bekletiliyor.

Patates pazarlarda 1 liraya alıcı bulurken, bazı yerlerde çuvalı 10 liraya satılmayı bekliyor. Çiftçiler ellerinde bulunan patatesleri 70 kuruşa vermeye hazır olduklarını ve bu konu hakkında devletten yardım beklediklerini söylediler.

Patates üreticileri depoda beklettikleri patatesleri satamadıkları takdirde ellerinde kalıp çimleneceğini belirttiler. Depolarda bekleyen patateslerin yaklaşık 600 bin ton olduğunu bu durumdan kendilerinin ekonomik yönden olumsuz etkilediklerini ve patates üretmeyi bir daha düşünmediklerini ifade ettiler.

TEŞVİK ÇİFTÇİYİ MEMNUN EDECEK

Bu konu üzerine açıklamalarda bulunan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar,” Patateste ihracata verilen ton başına 50 TL’lik teşvik üreticiyi sevindirdi. İhracatta verilen teşvikin ileride patatese büyük etkisi olacak. İç Anadolu’nun patatesle sorunları vardı. Patates satılmadığı için fiyatlar çok aşağıya çekildi. Yaklaşık bir aydır teşvik çıkması konusunda açıklama bekliyorduk ve yetkililer tarafından nihayet açıklandı “dedi.

Kenar,” Teşvik ton başına 50 TL olarak belirlendi. Bu durum patates satışına olumlu yönde etki edecek. Şu anda patatesimiz yurt dışına satılıyor. 2017 yılında ton başına 17 TL olan destekleme bu yıl 23 TL’ye çıktı ve verilen bu destekler çiftçiyi memnun edecek” dedi.

Kenar,” 2017 yılında ton başına destek 17 TL’ydi 2018 yılında ise 23 TL olarak açıklandı. Bu destek 19 TL mazot desteği ve 4 TL gübre desteği olarak ortaya çıkıyor. Bizde bu desteği önemsiyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde patates hak ettiği değeri görecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

VATANDAŞLARDA PAZARCILARDA ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar ise yüksek patates fiyatlarından şikayetçi. Mazot fiyatları nedeniyle pazarcının da eli kolu bağlanmış durumda. Pazarcılar fiyatların yüksek olduğunun farkında ancak mazot fiyatlarının ve diğer etkenlerdeki yüksek girdilerin patates fiyatlarına doğrudan etki ettiğini ifade ediyorlar. Bu yüzden patates de ve diğer ürünlerde herhangi bir indirime gidemiyorlar.

Fiyat yüksek olduğu için vatandaşlar ise patatese rağbet göstermiyor. Satılmayan patatesler ise depolarda çürümeye başladı. Devletin uygulayacağı ton başına 50 TL’lik teşvik fiyatları düşürmezse tonlarca patates telef olacak gibi gözüküyor.