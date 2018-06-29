Ankara Pazarcılar Odası Çankaya sorumlusu Metin Tepeli,” Patates, soğan, domates 10 gün içinde eski fiyatlarına düşecektir. Çünkü bir boşluk yaşandı. En önemli etken ise ürünlerin tarlada yanmasıdır. Seçimle alakalı bir durum değildi”

24 Haziran seçiminin simgesi olan patates ve kuru soğan fiyat artışlarından dolayı hem siyasetçilerin hem de vatandaşların sorunu oldu. Dolar kurunu geride bırakan patates ve soğan ancak tezgahlardan seyredilir duruma geldi

Yaklaşık üç ay öncesine kadar çuvalı 10 liraya alıcı bulan patates ve kuru soğan, pazarlarda kilosu 6-7 liraya satılmaya başladı. Fiyatların yükselmesinden sonra yemeklerin vazgeçilmezi olan patates ve kuru soğanın satışları da düştü.

Ankara Pazarcılar Odası yöneticileriyle bu konuyu ele aldık.

Ankara Pazarcılar Odası Çankaya sorumlusu Metin Tepeli,” Soğan son zamanlarda görebileceği en yüksek fiyatları gördü. Bu yıl kuru soğan 7 lirayı gördü. Soğanın fiyatının artmasının nedeni tarlalarda yanmasıdır. Bununla birlikte masrafların artması tezgâhlarda fiyatların yansımasına neden oldu. Patates fiyatlarının artmasının nedeni, üreticilerin elinde bulunan stokların bitmesi ve yerine daha az patates gelmesidir. Bu durumda fiyatlarda değişiklik göstermesine neden oldu.

‘Patates, soğan 10 gün sonra 1 liraya satılacak’

Patates, soğan, domates on gün içinde eski fiyatlarına düşecektir. Çünkü bir ara boşluk yaşandı. En önemli etken ise ürünlerin tarlada yanmasıdır. Seçimle alakalı bir durum değil. Pazara gittiğin zaman kayısı 2 lira, kiraz 2 lira bu yıl meyve bol geliyor. Bu sene sebze az üretildi. Soğan, patates fiyatlarının artması enflasyonla ilgili bir durum değil. Patates, soğan 10 gün sonra pazarda 1 liraya alıcı bulacak” ifadelerini kullandı.

Tepeli, “Eğer semt pazarları olmasa insanlarımız ürünleri süpermarketlerden daha pahalıya alacak. Pazarcılar ürünleri artık aracıları katmadan yerinde almaya gayret gösteriyor. Çünkü biz kaliteyi pazarlara getirmek istiyoruz.” dedi

‘Her sene patates bedavaya satılırdı’

Ankara Pazarcılar Odası Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Özden,” Bu zamana kadar patates ve soğan üreticisi ürünlerini çöpe atıyordu. Çünkü işin içine maliyetler girince bir türlü para kazanamıyordu. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığının yarısını dahi alamıyor. Bu nedenle yüzde yüz yetişen bir ürün şimdi yüzde yirmi yetişmeye başladı. Her sene patates neredeyse bedavaya satılırdı. Son zamanlarda fiyat yükseldi fakat düşecek. Bu dönemi siyasetçiler malzeme olarak kullandı.

Pazarda neden limon 7 liraya satılıyor vatandaşlar hiç bunu düşündü mü? Limon kışın toplanır kasalara konulur ve Ürgüp’te mağaralarda muhafaza edilir. Limonda büyük tüccarlar devreye giriyor. Kışın 70-80 TL’ye muhafaza edilen limonlar yazın kasası 130-140 TL’ye satılıyor.

Genel olarak patateste geçiş dönemi sona erdi ve çoğalma dönemine girdi. Bu durumda fiyatlara yansıyacak. Bu yıl meyvenin en bol yaşanacağı yıl olarak görüyoruz. Pazarda alacağınız ürünler hem kaliteli hem de daha ucuz. Örnek verecek olursak Iğdır kayısısı süpermarkette 7 lira, pazarda 4 liraya satılıyor. Çünkü pazarcı fazla kar koymuyor. Süpermarketler ise aynı ürüne 2-3 lira kar koyuyor” ifadelerini kullandı.