Antalya’nın Kaş İlçesi’ndeki Likya Birliği’nin yönetim merkezi Patara Antik Kenti’nde yaz dönemi kazı ve restorasyon çalışmaları başladı.

Likya Birliği’nin en önemli 5 kentinden biri ve başkenti, dünyanın ilk demokratik meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları kasım ayına kadar sürecek. Tarihi M.Ö. 2’nci Yüzyıl’a kadar dayanan ve 29 yıldır süren kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülecek. Kazı ekibinde Türkiye’den Akdeniz, Trakya, Adnan Menderes, Sütçü İmam, Antalya Bilim, Süleyman Demirel, Mimar Sinan, Gazi, Şeyh Edebali, Korkut Ata üniversiteleri ile Almanya’nın Mainz Üniversitesi’nden 15 bilim insanı, 20 arkeoloji öğrencisi ile 35 işçi yer alıyor.

Bu yılki kazılar, Patara Antik Kenti’nin erken yerleşim alanı olan Tepecik’te, Neron Hamamı’nda ve erken Bizans dönemine ait Şehir Bazilikasında (kilisesinde) yürütülecek. Kazılar kapsamında Neron Hamamı önünde yıkılan sur taşları numaralandırılarak restorasyona hazır hale getirilecek. Kazılarda ayrıca, Almanya’nın Mainz Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden gelen bilim adamları tarafından Antik Patara Limanı’nda sondaj çalışmaları yapılacak.

Bunun yanında çeşitli üniversitelerden bilim insanları kazılar boyunca Bizans sanatı, epigrafi, jeoloji, jeodezi, jeofizik, nümizmatik, protohistorya dallarında araştırmalar yapacak.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Antalya Bilim Üniversitesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Koçak, antik kentteki kazıların 29 yıldır devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Koçak, kasım ayına kadar sürecek çalışmalar kapsamında restorasyon işleri de yapacaklarını kaydetti.