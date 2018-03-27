Bir pastadan neler yapılabilirin cevabı hayal gücünüzün yettiği her şeydir. Bunun en büyük ispatı ise Travelexpo Ankara 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’ne TAŞPAKON adı altında katılan pasta ustaları.

Travelexpo Ankara 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi bitti ancak geride bir çok ilden gelen, sayısız çalışmayı akıllarda bıraktı. Gastronomi zirvesine TAŞPAKON adı altında katılan pastacılar yaptıkları çalışmalarla fuarın en ilgi çekici stantlarından biri olmayı başardı. Katılımcılar, pasta sanatı ile neler yapılabilir görme şansı buldu.

Pasta ustaları, TAŞPAKON adı altında katıldıkları fuarda şeker hamurundan 7 bölgemizin simgelerini 3 boyutlu olarak yaptılar. Yapılan çalışmalar birer pasta olamayacak kadar detaylı ve gerçekçi. Çalışmalar birer pasta değil, birer sanat eseri niteliğinde.

5 GECEDE BİTİRDİM

Fuarda 7 bölge içinden Doğu Anadolu bölgesini çalışan Begüm Uzun ile yaptığı çalışma hakkında konuştuk. Uzun hem fuara katıldığı çalışmayı hem de şeker hamurundan pasta yapmayı anlattı.

Uzun, “Doğu Anadolu da Mardin’in eski harabelerini şeker hamurundan üç boyutlu olarak çalıştım. Kasımiye Medresesi ve Dara Harabeleri maketimizin konusu oldu. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyon(TAŞPAKON), TUADER ve Gazi Üniversitesi adı altında sergimizi açtık” dedi.

Sözlerine devam eden Uzun, ” Bu çalışmayı yaklaşık 5 gecede yaptım. Bunun haricinde daha farklı çalışmalarım da var. Yurtdışında da, Türkiye içinde de yarışmalara katılıyoruz. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Zaten Zonguldak bölgesinde pastanelerimiz var. Bu işi en başından beri yapıyoruz.

Daha önce Yunanistan, Romanya’da yurtdışı yarışmalara katıldım. Romanya’da birinciliğim var. Babam yaklaşık olarak 35 yıldır pastacılık sektöründe. Uzun süreden beri bu işi yaptığımız için çokta yabancılık çekmedik. Tabi bunun için özel bir eğitim almak gerekiyor.

Şeker hamuru dediğimiz bu yenilir malzemeden üç boyutlu insan figürleri, insan büstleri yapıyoruz. Henüz bir derneğe bağlı değiliz bu sergiden sonra belli olacak. Şu an için TAŞPAKON adı altında buradayız” ifadelerinde bulundu.

7 BÖLGEMİZİ TANITMAK İSTEDİK

Karadeniz bölgesini çalışan Tuba Ünal ise bu işe çocuklarına pasta yaparak başladığını daha sonra uçsuz bucaksız detaylara girerek kendini buralarda bulduğunu belirtiyor.

Ünal, “Fuara İstanbul’dan katılıyorum. Pasta sanatları tasarımcısıyım. Bunun üzerine eğitimler veriyoruz. Çiçek, figür gibi üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. TAŞPAKON aracılığıyla Gastronomi Zirvesi’nde 7 bölgemizi şeker sanatıyla tanıtmak istedik. Fuarda sanat eserlerimizle yerimizi aldık.

İstanbul’da yaşıyorum ancak Trabzonluyum burada 7 bölgeden Karadeniz’i çalıştım. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege, Trakya 7 bölgemizi kompozisyon şeklinde tanıttık. Bölgelerin neleri ön plandaysa onları tanıttık. Yiyecekleriyle meşhur olan yerlerin yiyeceklerini, tarihi mekanları ön planda olan yerlerin tarihi dokularını ön plana çıkararak tanıttık” dedi.

Ünal, “2 yıldır bu işin içindeyim. Uluslararası yarışmalarda birinciliklerim var. Eğitimler veriyorum. Normalde muhasebeciyim. 2 tane küçük kızım var, kızlarıma pasta yapınca uğraşmak çok hoşuma gitti, zaten mutfağı da seviyordum. Kızlarıma pasta yaparak başladım daha sonra detaylarını öğrenmeye başlayınca baktım ki uçsuz bucaksız bir iş ve bende tutku haline dönüştü. Artık bizim yaptıklarımıza birer pastadan ziyade birer sanat eseri diyebiliriz.

Burada gördüğünüz çalışmalardan çok daha uçsuz bucaksız çalışmalar var. İnsanlar fuarda ki pastaları görüp hayrete düşüyorlar. Ancak bunlar daha hiç bir şey çok daha büyük, detaylı çalışmalar var. Bizde Türkiye’de bu tarz adımlarımızla yurtdışında farklı projelerde de bulunmak istiyoruz. Oradaki farklılıkları Türkiye’ye getirip işlemek, bu anlamda öğrencilerimizi geliştirmek istiyoruz. TAŞPAKON olarak üniversitede derslerimizde olacak. Bu alan umarım gelişir ve ilerler.

Yaptığım pasta tabi kızlarım ve eğitim vermemden dolayı biraz zamanımı aldı. Çünkü sadece geceleri çalışabildim. Böyle bir pasta normalde bir hafta ile on beş günlük bir sürede biter.

PASTA MERAKIM İLERLEDİ KURSLARA GİTTİM

Pasta yapması bir tutku haline dönüşen Esra Yıldız’da çocuğuna pasta yaparak bu alana ilgi duyan isimlerden. Yıldız çocuğuna pasta yapmış ve daha sonra kurslara giderek kendisini geliştirmiş. Bununla da yetinmeyen Yıldız yarışmalara katılarak ödüller kazanmış.

Yıldız, “İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım mezunuyum. Mesleğimi yürütürken, çocuğum doğduktan sonra aynı zamanda ona pasta yaparak bu sektöre giriş yaptım. Babam fırıncı olduğu için bir nevi bu işinde içindeydim.

Pasta merakı ilerledi, kurslara gitmeye başladım. Daha fazla pasta yaptım, siparişler almaya başladım. Yarışmaların olduğunu fark ettim ve yarışmalara katıldım. Bir altın, iki gümüş madalyam var” dedi.

Yıldız, “Normalde 2 haftada biten bir çalışma ama benimki yaklaşık olarak bir buçuk ay sürdü yani biraz uzun sürdü. Detaya inmeye çalıştım. Geçirdiğim bir ameliyat dolayısıyla bir yıl ara vermek zorunda kaldım. Burada yaptığım çalışma gibi yaklaşık bir 6 çalışmam daha var. Küçük olanları saymıyorum, şov amaçlı yaptığım çalışma sayısı 6 diyebilirim. Bu iş bende tutkuya dönüştü, yapmayı seviyorum zaten sevmeyen biri bu kadar detaya girmek istemez” diyerek sözlerini noktaladı.