Partisini iktidarın gizli ortağı yaptı!

Devlet Bahçeli, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklarken muhtemelen şunları düşündü:

1)Bu hamle ile iktidarın gizli ortağı olabiliriz. Gerek bakanlıklarda gerekse Ak Partili belediyelerde bizim işaret ettiğimiz arkadaşlara istihdam imkanı yaratabilir, hemen her türlü işlerinde kolaylık sağlayabiliriz.

2)2019’da önce yerel seçim yapılacak. Ak Parti jestimize karşılık verme ihtiyacı duyacak, bazı yerlerde MHP’li adayların seçilmesine yardımcı olacaktır.

3)Ak Parti’yle dayanışmamız milletvekili genel seçimlerinde de yaşanabilir. Kimi bölgelerde listelerde bizim arkadaşlarımıza da yer verilir.

4)Parti tabanından İyi Parti’ye kayış böylece önlenecek, “Ne oluyoruz, bölünüyor muyuz, dağılıyor muyuz” diye endişelenen partililerimizde yeni bir heyecan dalgası oluşacaktır.

5)2019’da yapılacak 3 seçime kendi başımıza girecek olsak başarı göstermemiz çok zor. Yerel seçimde birkaç il merkezinde ancak kazanabiliriz. Milletvekili genel seçiminde baraj sorunu yaşayabiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise hiç şansımız yok. Aday göstersek, ilk turda kaçınılmaz biçimde saf dışı kalırız.

6) 2019’da Erdoğan bizim desteğimizle cumhurbaşkanı seçilirse ben ya da bir arkadaşım cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir, bazı arkadaşlarımız da kurulacak hükümete girebilir.

7)6)MHP’nin çıkarları için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Şimdilik bunları yaptık. Partililerin bizi anlayacaklarını ve desteklerini esirgemeyeceklerini tahmin ediyorum.

++

Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini, Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması, Ak Parti’ye kayıtsız şartsız bir teslimiyetin ifadesi değil, oldukça iyi düşünülmüş bir planın parçasıdır bana göre.

Bahçeli liderliğindeki MHP’nin yeni hamlelerine, manevralarına, sürprizlerine hazırlıklı olmakta yarar var.

Yani, CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi, “Patron çıldırdı, kapatıyoruz” durumu kesinlikle yok. Patronun “çıldırması” değil, fena halde akıllanması söz konusu.