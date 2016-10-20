Partiler liderlerini iyi seçmeli

Türkiye’de lider sorunu hiç bu kadar büyük olmadı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan tek lider ve siyasi geleceğini de teminat altına aldı.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ama lider olamadı.

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli de delegeleri ile ters düşüp AK Parti’yi destekleyince kendini bitirdi.

HDP’de Genel Başkan Selahattin Demirtaş o da zaten eski popülerliğinden uzak ve PKK terörüne sert tepki göstermeyen yapısı ile kendisinin de partisinin de itibarını sıfırladı.

Peki, Recep Tayyip Erdoğan’ın alternatifi kim dersek öyle bir karşılık yok.

PEKİ, BÖYLE BİR DEMOKRASİ SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Tabii ki sancıları olur. Bugün de bu sancıları Türkiye yaşıyor. Demokrasi de sürekli kan kaybediyor. Ancak görünen köy kılavuz istemez Türkiye demokrasisi bu kısır döngüde nefes alıyor.

İşte o zamanda tek lider psikolojisi ile yönetildiği zaman da doğal olarak diktatör gibi yakıştırmalar yapılıyor.

Oysa tek lider psikolojisi bunun doğal bir getirisidir. Bir de buna yüzde 50’nin üzerinde sokak desteği gelirse bu daha da kaçınılmaz olur. Bugün yaşadığımız da tıpa tıp budur.

ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN Mİ?

Doğal olarak bugün neden Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olacak ve onunla başa baş çekişecek bir lider rakip olarak çıkmıyor?

Bence rakibinin onun gibi olması gerekmiyor. Daha farklı, daha vizyonlu olması gerekir ki bu Erdoğan’ın siyasi gücü sona ersin. Peki, olur mu? Olmayacak bir şey yok. Ancak bugünkü malzeme ile Türkiye bu süreçten zor çıkar. Bugün bir seçim olsa CHP de MHP’de sandıktan çok büyük kan kaybı ile çıkarlar. Tek nedeni parti politikası değil, lider olamayan Genel Başkanların güven vermemesi.

PEKİ, PARTİ Mİ LİDER Mİ?

Kamuoyu için lider önemli ancak bir o kadar da siyasi partinin programı önemli. Vatandaşa yönelik parti programları ve vaatler vardır ama Türkiye’de bu parti programları hiç konuşulmaz. Varsa yoksa liderleridir.

Geçmişte de öyle idi bugünde öyle. En renkli liderler Ecevit, Demirel, Türkeş, Erbakan değil miydi?

O zaman hiç Türkiye’yi yöneten liderler için diktatör yakıştırması oluyor muydu?

Turgut Özal dönemlerde de Anavatan Partisi tek başına iktidarda kaldı yıllarca ama Özal’a diktatör gibi eleştiriler hiç yapılmadı.

Hepsini rahmetle yâd ediyorum, ruhları şad olsun.

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