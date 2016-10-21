Parola: Gazeteci İşareti: Saygı Öztürk

…Ve son yazdığı kitabın adı: KOD ADI: MÜRTED…

Uzun metrajlı bir film düşünün, hani ya 36 kısım tekmili birden…

Akıcı, düşündürücü, kahramanlıklar, ihanetler, hileler, desiseler, olmazın olurları, olurların olmazları…

Ve pes ki, pes sorularına cevaplar…

İfadeleri okudukça “Başka sorum yok, tanık sizin” diyeceğiniz gizem dolu anlatımlar… Gazeteci Tarih’e not düşer, kardeşim Saygı Öztürk, 15.Temmuz.2016’yı yaşatanları öyle bir anlatmış ki, her bir bireyin ifadesi ibretliktir…

Hani ya insanın tüylerini ürpertir cinsinden…

Okudukça şu soruyu soracaksınız “Vay anasını neler yaşamışız?”

Ardından da Allah bizi esirgemiş… Allah Türkiye’mizi korumuş.”

Havacısından, Karacısına, Denizcisinden, Jandarmasına ve ne acıdır ki, özel kuvvetlere kadar işin içerisinde olan bir sürü rütbeli…

Kitaptan bazı başlıklar;

-Orgeneral Akar’dan Kara Kuvvetleri Komutanı’na

Acil görev: Hemen gidip bakın

-Terör Dairesi Başkanı Turgut Aslan:

Eyvah kendi ayağımızla düştük

-Yer: Akıncı Hava Üssü…/ Orgeneral Akın Öztürk

Lojmana torunları için gelmişti ama…

-Yer: Genelkurmay Karargâhı

Yaşar Paşa, birisini tutup fırlattı ama…

-2.Ordu Komutanı Adem Huduti’yi oğlu telefonla aradı:

Baba oralarda ne oluyor?

-Genelkurmay Başkanı, Korgeneral İlhan Talu’dan

İki komutanın dosyasını istedi

– Ülkem, bayrağım, onurum

– Özel Kuvvetler taburuna,

“Karargâhı kurtarmaya gidiyoruz” denildi

Vs…

Saygı Öztürk yazmış olduğu kitapları hepten belgeye dayandırır.

Belgesiz kalem oynatmaz. Duyumla, yarım bilgiyle tuşlara basmaz.

Haberi didikler, A dan – Z ye soru bırakmaz…

Gazete temsilcisi ve köşe yazarı olmasına rağmen, muhabir ruhunu taşır. 24 saat haber kovalar…

Son yazdığı KOD ADI MÜRDET tamamen belgeye dayalı olup, 15 Temmuz Darbesinin ne kadar acımasız olduğunu, Türkiye’yi uçuruma atacak girişim olduğunu okuyup göreceksiniz.

Darbenin içerisinde yer alanlar nasıl olur da bu kadar kandırırlar?

Anlamak mümkün değildir. Zira bazıları kandırıldıklarını, uyutulduklarını, söylüyorlar. Bazıları da darbe olduğunu bilmediklerini, “tatbikat var!” diye götürüldüklerini anlatıyorlar… Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, kim günahkar, kim suçsuz bunları ortaya çıkartmak yüce Yargının işidir. Yargının da işi öyle zordur ki, Allah yardımcıları olsun. Kurunun yanında, yaşında yanmış olması üzücü olur. İftiraya kurban gideceklere de diyeceğim Allah kurtarsın olacaktır.

Saygı Öztürk, kitap Dünyasına bir girdi, pir girdi… Yazdığı kitaplar hep ses getirdi. Yazmaya da devam ediyor. Ellerine, yüreğine sağlık.

Daha önce yazmış olduğu kitaplara gelince:

Belgelerle 28 Şubat

Son Babalar

Okyanus Ötesindeki Vaiz

MGK

Taşeron Mesih

Ölüm Kuyuları

33 Kurşun

İsmet Paşa’nın Kürt Raporu

Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis

Madalyalı Mahkum

Sınır Ötesi Savaşın Kurmay

Günlüğü

Apo Olayının Perde Arkası

Madalyalı Mahkum

5-6-2 Tamam Reis… Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri

Devletin Derinliklerinde

Belgelerle Ergenekon

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