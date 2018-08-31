Bebeklerin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından önemli olan parmak gıdalar hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, parmak gıdaların kullanımında sürecin zorlu ve kirli geçebileceğini söyledi.

Parmak boyutunda olan ve bebeklerin elinde tutup ağzına götürebileceği gıdalara ‘parmak gıda’ adı verildiğini söyleyen Arslansoyu, “Parmak gıdalar bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından çok önemli. Parmak gıdalara alışma dönemi biraz zorlu ve kirli geçebilir. Bu dönemde bebeğin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verilmelidir” dedi.

PARMAK GIDALARA NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Bebeklerin 8-9 aylık olduğu zaman bir şeyler yerken sergilediği davranışlarla anne veya babalara, kendi kendine beslenebileceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Arslansoyu, bunun bebeklerin özgüveninin gelişmesi açısından oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Bebek için bir şeyler yemenin amacının sadece karın doyurmak olmadığını belirten Arslansoyu, “Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme, yediği gıdaya dokunma, koklama imkanı verir. Bebek bu amaçla pek çok duyusunu kullanır ve birçok şey öğrenir. Anne babaların bu süreçte sabırlı davranması gerekir. Yiyecekleri tanıyıp tatması için bebeğe zaman tanınmalı ve etrafı kirletmesine izin verilmelidir. Bu hem bebeğe zevk verecek hem de özgüveninin gelişmesine, motor becerilerini kazanmasına olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

El koordinasyonunun önemli bir beceri, baş ve işaret parmağı ile küçük nesneleri kavrayıp kaldırabilmenin önemli bir motor gelişimi olduğunu da vurgulayan Arslansoyu, aynı zamanda parmak yiyeceklerin bebeğin gelişimini teşvik edeceğini de söyledi.

“MAKARNA TANELERİ, İYİ PİŞMİŞ HAVUÇ VEYA PATATES PARMAK YİYECEK OLABİLİR”

Parmak yiyeceklere geçiş aşamasında bebeğe yumuşak besinler verilmesi gerektiğini, tüm dişlerin çıkmamış olması nedeniyle sert besinlerin tehlike arz edebileceğini ifade eden Diyetisyen Arslansoyu, parmak yiyecek olabilecek besin önerilerinde de bulundu. Arslansoyu, örnek olarak lokma büyüklüğünde tost, meyve ezmeli ekmek, olgun muz, makarna taneleri, iyi pişmiş havuç, iyi pişmiş patates ve yumuşak köfte parçalarını verdi.

Parmak yiyecek olarak sayılamayacak gıdalara da örnek veren Arslansoyu, “Sert meyve parçaları, sert ve çiğ sebzeler, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, iri et parçaları, patlamış mısır gibi ürünler bu kategoriye girmez” dedi.