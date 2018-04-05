Anadolu Ateşi ile Guinness’e Parkinson’lular Anadolu Ateşi ile rekor peşindeler

Parkinson hastaları Mustafa Erdoğan’nın yönetimindeki Anadolu Ateşi grubu ile perküsyon çalıp dünyanın en kalabalık beyin pilli hasta grubu olmak ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için bir araya gelmeye hazırlanıyorlar.

Etkinlikte Gülben Ergen’de şarkıları ile yer alacak. Beyin Pili Hastaları Derneği “BeyPilDer” çağrı yaparak cumartesi günü bütün beyin pilli Parkinson hastalarını rekor kırmak için Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’ne davet etti. İki yüz elli parkinson hastası arasında beyin pili ameliyatı olan ünlü caz sanatçısı ve orkestra şefi Durul Gence’de rekor için perküsyon aleti çalacak.

7 Mart “Dünya Parkinson Günü” dolayısı ile beyin pili ameliyatı olmuş yurt içinden ve yurt dışından iki yüz elliyi aşkın hasta cumartesi günü İstanbul’da buluşuyor. Parkinson hastaları Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi ile bir süredir perküsyon çalışmaları yaparak ve Parkinson hastalarından oluşan “Anadolu Ateşi BeyPilDer PerküsyonTakımı” adıyla canlı performans sergileyecek.

Sahnede perküsyon aletleri ile görkemli bir gösteri sunarak rekor kırmayı hedefleyen her yaştan kadın erkek Parkinson hastalarının gösterisinin ardından ünlü sanatçı Gülben Ergen de şarkıları ile etkinliğe renk katacak.

Beyin Pili Hastaları Derneği’nin Anadolu Ateşi, Medipol Eğitim Sağlık Grubu ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda, 7 Mart “Dünya Parkinson Günü”nde farkındalık yaratmak amacı ile organize ettiği etkinlikte, Türkiye’de tıp alanında Guinness Dünya Rekoru kırılması planlanıyor.

Beyin pili ameliyatları ile adından söz ettiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op.Dr.T. Ali Zırh“Yurt içinden ve yurt dışından ikiyüzelliyi aşkın beyin pili ameliyatı olmuş hastanın katılımı ile Türkiye’de tıp alanında “Guinness Dünya Rekoru” kırılması planlanıyor. Bunun için sayımız ne kadar çok olursa rekorumuz o kadar güçlü olacak. Beyin pili ameliyatı olan tüm Parkinson hastalarımızı cumartesi sabahı Şişli’deki Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi.

İki yüz elli parkinson hastası arasında beyin pili ameliyatı olan caz sanatçısı ve orkestra şefi Durul Gence’de rekor için perküsyon aleti çalacak.