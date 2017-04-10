Nükhet Duru'dan Parkinson hastaları için moral konseri

Sunuculuğunu Deniz Akkaya’nın yaptığı etkinlikte Nükhet Duru, parkinson hastalığının 200.Yılı nedeniyle beyin pili takılan 200 parkinson hastası için moral konseri verdi. Etkinliğe Alişan da parkinson hastası yengesiyle birlikte katıldı.

Parkinson hastalığının 200. yılı nedeniyle iki yüz beyin pili hastası ve aileleri bir araya geldi. Beyin Pili Hastaları Derneği’nin ev sahipliği ve Kolan Hospital Group’un desteği ile gerçekleşen organizasyonda, hastalara moral ve hastalık ile ilgili bilincin toplum içinde arttırılması hedeflendi. Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen ve beyin cerrahı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili takılarak sağlıklarına kavuşan 200 Parkinson hastasının katıldığı sunuculuğunu ise Deniz Akkaya’nın yaptığı etkinlikte ünlü sanatçı Nükhet Duru hastalara moral konseri için sahne çıktı. Beş yıl önce hastalığa yakalanarak tedavi gören ve beyin pili katıldıktan sonra sağlığına kavuşan ünlü sanatçı Durul Gence’de orkestrası ile birlikte sahneye çıkarak şarkılar söyledi.

Sahneye çıkanlar arasında hareket kabiliyetinin giderek kaybolmasıyla kendini gösteren Parkinson hastalığına yakalanan ve beyin pili ameliyatı olarak eski sağlıklarına kavuşan bazı hastalar da müzik dinletisi sundu.

Alişan, Parkinson hastası yengesi ile geldi

Ünlü sanatçı Alişan’da etkinliğe katılan davetliler arasındaydı. Alişan, on yıl önce Parkinson hastalığı teşhisi konan yengesi Saadet Yenilmez ile objektiflere poz verirken “Yengem titremekten yerinde duramıyordu. Çok zor günler geçirdi. Ancak hocamız bir melek gibi yetişti imdadına ve yengeme beyin pili takarak onu tekrar sağlığına kavuşturdu. Biz kısa zamanda iyileşmesine şaşırdık. Allah Op. Dr. Ali Zırh hocamdan razı olsun” dedi.

Sunucu Deniz Akkaya’da sahnede “Bugün burada hayata yeniden bağlanan iki yüz hasta ile bir araya geldik. Onları hayata bağlayan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op.Dr. Ali Zırh Türkiye’nin dünya çapında bir markasıdır” şeklinde konuştu.

Bu arada plaketini almak için şarkılarına ara veren Nükhet Duru’ya Deniz Akkaya “Vallahi Benjamin Button gibi kadınsın” dedi. Akkaya, ünlü sanatçının neşeli kıpır kıpır şarkıları eşliğinde halay çekti.

Nükhet Duru “Çok duygusal bir gün. Teknolojinin, tıbbın ilerlemesi ve insan ömrünün uzaması ve kaliteli hale gelmesi için çalışan hekimlerimize, bilim adamlarımıza minnet borcumuz var” ifadelerinde bulundu.

Bu büyük buluşmaya katılan tüm hastaların operasyonlarını başarıyla gerçekleştiren, 20 yıllık tecrübesiyle onlarca Parkinson hastasını yeniden hayata bağlayan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ise “Parkinson hastaları çaresiz değiller. Önemli bir grup hastaya beyin pili ameliyatı ile yardımcı olabiliyoruz. Bu ameliyatı olan hastalar yaşamın saatini geri alabiliyor, hastalığın ilk yıllarındaki hallerine geri dönebiliyorlar. Yardımla yaşayan, bağımsız günlük yaşantılarını sürdüremeyen pek çok hasta Beyin Pili ameliyatı sonrasında bağımsız yaşamlarına geriş dönebiliyor, hatta eski mesleklerine devam edebiliyorlar” dedi.

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