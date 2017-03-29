Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alanlara otomatik sulama sistemi yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Ayşe Boşgelmez Parkı’nın ardından Serkan İlhan Parkı’na da otomatik sulama sistemi kurulumu yaptı.

Yaz aylarında su tasarrufu sağlamak amacıyla parklara otomatik sulama sistemi kurulumu yapan ekipler, ayrıca parklara bitki dikimi de gerçekleştiriyor.

Ayrıca bu sistemle, vatandaşların parkları daha verimli bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

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