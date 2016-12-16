‘Paris’te Türk Sinemasıyla Randevu’ başladı

Türk Sinemasını Paris’te sinema severlerle buluşturan “Paris’te Türk Sinemasıyla Randevu” muhteşem bir galası gecesi ile başladı. “Paris’te Türk Sinemasıyla Randevu” 16 -18 Aralık tarihlerinde seyircileri ile buluşacak.

Hale Soygazi’nin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldüğü gecede, açılış filmi “Rüzgarda Salınan Nilüfer’in yönetmeni Seren Yüce ve başrol oyuncuları Songül Öden ile Tolga Tekin galaya katılan konukları selamladılar.

SRP İstanbul’un, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C.Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun desteğini alarak gerçekleştirdiği üçüncü “Paris’te Türk Sinemasıyla Randevu”nun açılış gecesi Champ Elysees üzerinde yer alan UCG Normandie sinemasında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Erdem Başçı,Paris Başkonsolosu Emre Kadıoğlu, Yunus Emre Enstitisü Başkanı Ahmet Bakcan Turizm Kültür Müşaviri Serra Aytun ve çok sayıda yabancı konuk katıldı.

Gecede, iki Altın Portakal sahibi, duruşu ve oynadığı “Bir Avuç Cennet”, “Kadının Adı Yok”, “Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri” gibi kadını konu alan sosyal içerikli filmlerle Türk Sineması’nın en özel oyuncularından Hale Soygazi’ye ödülünü Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa tarafından verildi.

Büyükelçi Musa “Sinema halkların yakınlaşmasında çok önemli rol oynuyor.Türkiye Fransa ele alındığı zaman altı asırlık bir tarihi var ve altı asırlık tarih olağan üstü istinai bir tarih olduğundan tüm çabalarımızı ,projelerimizi bu tarihin seviyesinde olması lazım.”dedi

Türk sinemasının Paris’teki bu üçüncü randevusunda, Hale Soygazi; “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliği yapanlar çok cesur insanlar. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Paris’te çok önemli bir etkinliğe imza atıyorlar. Kültürler arası bir karşılaşma yapılıyor. Bende böylelikle ilk kez yurt dışında ödül alıyorum ” dedi.

Festivallerin çok önemli olduğunu da söyleyen Soygazi “iki kültürün birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları, anlaşmaları ve ötekileştirilmemeleri çok önemli. Dünyada çok ihtiyacımız olan bir şey bu, hoşgörü ve saygı. Bunda da sanatın büyük bir işlevi var. Bende sanatın bir temsilcisi olarak burada bulunmaktan onur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Randevunun açılış filmi “Rüzgarda Salınan Nilüfer” filminin senaristi ve yönetmeni Seren Yüce ile başrol oyuncuları Songül Öden ve Tolga Tekin de sahneye çıkarak seyirciyi selamladılar. Fransız sinema seyircisi ve filmi izlemeye gelen konuklar Songül Öden ile Tolga Tekin’e yoğun ilgi gösterdi.

Songül Öden ”Yılbaşına girmemize çok az bir zaman var. Paris ışıl ışıl. Dünyada çok ışıl ışıl şeyler olmuyor. Buraya biraz buruk geldik ama Fransız seyircisi ile buluştuğumuz için çok mutluyuz ekip olarak.”

Yönetmen Seren Yüce ”Filmin ilk gösterimi olduğu için benim için önemli. Fransa’da ilk defa gösteriliyor. O yüzden merakla bekliyoruz sonuçları” dedi.

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