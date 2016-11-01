Paris’te, sığınmacı çadırları kaldırıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in ortasında sığınmacı çadırları ve kampı, polis tarafından dağıtıldı.

Paris’in 19. bölgesinde yer alan Stalingrad kampı ve Jaures metro istasyonu yakınlarındaki sığınmacı çadırları, çevik kuvvet ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaklaşık 400 Afgan sığınmacının kaldığı çadırlar kaldırılırken polisle sığınmacılar arasında gergin anlar yaşandı.

Bu bölgelerdeki artışın temel nedeni Calais kentindeki çadırların imhası sonrası bu bölgelere akın eden göçmenler.

Paris’teki derme çatma kampların sakinlerinin çoğu Suriye, Libya, Afgan, Sudan, Somali’den gelenler.

Bu sabah 400 civarında Afgan mültecinin yaşadığı Paris’in kuzeyindeki Stalingrad kampının bir bölümünde çevik kuvvet polisleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Stalingrad göçmen kampının boşaltılması Başbakan Manuel Valls tarafından açıklanmıştı. Güvenlik güçleri “kontrol işlemi” için Paris 19’uncu bölgesinde bulunan Villette bulvarında müdahale bulundu.

Operasyon sırasında polis, belgesiz göçmenler ile sığınma başvuruları olanları ayırdı. Belgesiz olanlar polis otobüsüne alındı. Göçmenler eşyalarını ve bazı çadırlarını toplayamadı. Polis ve göçmenler arasında gerginlik yaşandı. Göçmenler ile belediyenin yıkım ve temizlik çalışması sırasında da zaman zaman gerginlik yaşandı.

ÇADIRLAR YENİDEN KURULDU

Polis operasyonu ve temizlik çalışması öğleden sonra bitti. Göçmenler kurtarabildikleri eşyaları ve çadırlar ile polisin ayrılmasından sonra metro altında ve kenarlarında tekrar çadır kurdu.

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