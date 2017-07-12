Emperyalizm, Ortadoğu’da oynadığı oyuna “Türkiye’yi de dahil etmenin” dozunu giderek artırıyor sanki…

Ya da; Türkiye’yi yönetenler, belaya balıklama atlayamaya can atıyor…

“Önce nihai amacını görmek gerek emperyalizmin” diyeceğim ama, aklıma artık sadece körlerin göremediği kepazelikler geliyor ve susuyorum… Ülkemizin dış politikasını yönetenler kör olamaz…

Oynanan oyun, tüm bölgenin parçalanmasını hedefliyor…

Herkes birbirine düşman olmalı, birbirinin canına okumak fırsat kollamalı ve sonuçta emperyalizmin kölesi haline dönüşmeli… Bu arada petrol ve doğal gazdan elde ettikleri servetlere de el konulmalı tabii…

…Ve emperyalistler bunu yaparken kendi askeri güçlerini kullanmamaya, bölge ülkelerinin birbiriyle savaşmasını sağlamaya dikkat ediyor…

Trump’ın Obama’dan farkı yok… Ama şimdiki Başkan, “kendini bildiğinden beri para kazanmaktan başka hiç bir şey düşünmediği için”, ülkelerini birbirine düşürürken de para kazanmayı becerdi…

Suudi Arabistan gezisi sırasında ortaya çıkan fotoğraflar dünyayı salladı ama, bizim sesimiz çıkmadı… Suudi Arabistan’la ABD arasında yapılan astronomik silah satışı anlaşması da, etkilemedi bizi… Eeee, Suudlular’la “kadim dost” değil miydik canım…

Sonra birden Katar bombası patlayıverdi bir gün…

Türkiye kendini bir anda Katar’ın yanında ve hızla büyüyen Katar Karşıtı bir ülkeler grubunun karşısında buldu… Asker yolladık Katar’a…

Yanımızda “bizi destek veriyor gibi” görünen İran vardı ama onların da Türkiye’ye yönelik başka eleştirileri çıkıyordu peş peşe… Yani tam da emperyalizmin istediği gibiydi her şey…

Ama son olan şey, şapka çıkarttı herkese…

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye’nin ardından Katar’a geçmişti… Görüşmelerin ardından Rex Tillerson’ın üst düzey danışmanı R.C. Hammond’dan son dakika açıklaması geldi… İki ülke arasında ‘terörün finansmanıyla mücadele’ anlaşması imzalanmıştı…

Katar Savunma Bakanlığı da, “12 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzalandığını” duyurdu…

Uzun lafın kısası Trump, parçalarken para kazanmayı başarmıştı yine…

“Peki, Türkiye’nin yetkili ve sorumlu kişileri ne düşünüyor bu konuda?” derseniz, merak ettiğinizle kalırsınız…

O zaman da oturup ciddi ciddi düşünmek zamanı gelmiş demektir..!