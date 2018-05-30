Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası işadamı Ahmet Çetin’in, 864 bin liralık ihale bedelini ödemediği için ağalığının düşürüldüğünü ve yeniden ihale yapılacağını açıkladı.

Edirne’de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657’nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri’nin ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, bugüne kadar paranın tamamını ödemedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ihaleyi 1 milyon 522 bin liraya kazanan işadamı Ahmet Çetin’in yasal sürede ödemelerini yapmadığını söyledi. Bu nedenle Çetin’in Kırkpınar ağalığının düşürüldüğünü ve ihalenin iptal edildiğini açıklayan Gürkan, “1 milyon 522 bin lira vererek ağalık ihalesini kazandı. Ahmet Çetin ile çeşitli defalarda görüşmeler yaptık. Arkadaşımızın istekleri oldu.

Ama bir ihaleye girerken şartnamesi vardır, onları kabul ederek girerseniz. Bu kurallar değişmez, değişirse ihaleye uygun davranılmamış sayılır. Sonuç itibariyle biz Sayın Ahmet Çetin’i sözlü ve yazılı olarak defalarca uyardık. İsteklerinin karşılanmadığını gerekçesiyle bugün itibariyle ihalede öne sürmüş olduğu 1 milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırmıştır. 864 bin lira ödenmeyen bir rakam vardı, Pazartesi günü itibariyle bu zamana kadar ödenmediği için 2018 yılı 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık ihalesini iptal ettik. Şimdi yeniden ihaleye çıkacağız, bu ihaleye başka arkadaşlar mutlaka girecektir. 657’nci Kırkpınar ağasını yeniden belirleyeceğiz. Ahmet Çetin ile kişisel bir şey değildir, kendisine göre sebepleri vardır. Bizim de uymak zorunda olduğumuz kanunlar var, ihale şartları yerine getirilmediği için iptal etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar ödenen paraların belediyeye gelir olarak kaydedileceğini ifade eden Gürkan, Kırkpınar’ın ağasız kalmayacağını ve yapılacak ihaleye girmek isteyenlerin şimdiden aramaya başladığını da sözlerine ekledi.

ÇETİN, YARIN KONUŞACAK

Borcunu ödemediği için Kırkpınar ağalığı düşürülen işadamı Ahmet Çetin ise isteklerinin yerine getirilmediğini savundu. Bu nedenle ödemelere devam etmediğini kaydeden Çetin, 24 Haziran’da milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri nedeniyle Kırkpınar’ın Temmuz ayı yerine Eylül’de yapılmasını, ağa konağı yapılması gibi isteklerde bulunmuştu. İşadamı Çetin’in ağalığının düşürülmesine ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

ELİNDE PARALARLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Kırkpınar ağalığını kazanan Ahmet Çetin, ağalık bedelinin ilk taksitini ödemediği iddiaları üzerine 8 Eylül 2017 günü Edirne’de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu para ile gelmişti. Çantadan çıkardığı paraları gazetecilere gösteren Çetin, “Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim. Bu para kağıt parçası. Ben bu paralar için almadım ağalığı. Ağalık, Edirne’de kalsın diye aldım. Biz bunu kazanıyoruz. Durduramadığımız insanların dedikodusu var. Ahmet Çetin bu parayı ödeyecek. Aralık ayına kadar ödeme süremiz var. Daha önceki ödemelerde çek, senet ödeniyor da bende mi ödenmiyor? Ödeyemedi diyorlarsa, onlar da toplanıp basın toplantısı yapsınlar ve desinler ki; ‘Biz Ahmet Çetin’den parayı alamadık’, yiyorlarsa yapsınlar. Benim için para elimin kiri. 5 arabam 2.5 trilyon lira para” demişti.

DAHA ÖNCE DE AĞALIKLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde daha önceki yıllarda da ağalık ihalesini kazanıp, parasını ödemeyenlerin ağalıkları iptal edilmişti.

1950 yılında Kasım Bayraktar, ağalık bedelini ödemeyince, Murat Şener ağa oldu. 1953 yılında Kırklarelili Adem Kireççi, parayı dönemeyince yerine İbrahim Bildik, ağalığı aldı. 1964 yılı ağalık ihalesini kazanan Ali Rıza Keleş, ihale bedelini yatırmayınca Hasan Vatan ağalığı aldı. 1981 yılında ise Mustafa Pekdemir de parasını yatırmayınca, ağalık belediye encümen kararı ile Edirneli işadamı Mehmet İriş’e verildi. 2002 yılında da Kırkpınar’ın ilk kadın ağalığını alan Zübeyde Kavraz, belirlenen süre içinde ağalık bedelini ödemeyence, yeniden yapılan ihalede Necdet Çakır, ağalığı kazandı.