PARA-TAEKWONDOCULAR AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

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Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, 5. Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası’nda kazandıkları 3 altın ve 4 bronz madalya ile, genel sıralamada Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Para-Taekwondo Birliği (EPTU) tarafından Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenleren şampiyonaya para-taekwondonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na dahil edilmesi ve sporun yaygınlaşması adına Avrupa kıtası dışından ülkeler de katıldı.

Toplam 30 ülkeden 130 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye 9’u erkek, 3’ü bayan olmak üzere 12 sporcuyla madalya kovaladı. Türkiye, şampiyonada 3 altın ve 4 bronz madalya kazandı.

Erkekler K42 61 kiloda Mehmet Sami Saraç, bayanlar K44 49 kiloda Büşra Gör ve K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz, Avrupa Şampiyonu oldu. Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Mehmet Serkan Serpici, K43 75 kiloda Osman Yalt ve K42 +75 kiloda Uğur Yıldız bronz madalya kazanan isimler oldu.

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Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı elde ettiği madalyalarla bayanlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Erkeklerde takım halinde Avrupa üçünüsü olan Türkiye, genel sıralamada da Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

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