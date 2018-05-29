Seçimler öncesinde döviz kurlarındaki dalgalanma durulmayacak gibi. Merkez Bankası (MB) faiz oranlarında yeni düzenlemeler yaptı, dolar geriledi. Merkez, geçen hafta da faizleri yükseltmişti, dolar 4.92’den 4.57’ye indi, kısa sürede 4.70 çıktı. Faiz düzenlenmesinin üzerinden de daha 24 saat geçmeden yine ufaktan tırmanışa geçti

Nedeni basit: küresel dengelerin ötesinde yurt içinde dolara olan talebin kırılamaması. MB, doları öyle böyle düşürüyor, ucuzladı diye millet saldırıyor, dolar yine fırlıyor. Son bir aydaki döngü hep aynı, ilginçtir hep 4.57’den dönüş yapıyor.

Tek çare doları piyasalarda bollaştırmak. Bunun için ekonomi yönetimi Londra otellerinde para arıyor, Cumhurbaşkanın bir hafta önceki Londra gezisinde yaptığı açıklamalarla kafası karışan yabancı sıcak paracıları “her şey yolunda, iyiye gidecek” diye ikna edilmeye çalışıyor.

Başbakan Yardımcısı Şimşek mesaj göndermiş, sabah yedi, akşam 22 arasında 90 yabancı portföy yöneticisi ile görüşecekmiş. Her yöneticiye baş başa görüşmeye 10 dakika düşüyor. Yemeye, içmeye vakit yok.

Arkadaş ne anlatacaksın, ne konuşacaksın 10 dakika içinde? Adamlar üç tane soru sorsalar görüşme süreleri doldu. Onlar bizim bazı vatandaşlar gibi değiller ki “dolar oyunun arkasında Amerika var” lafına inansınlar!

Acaba bizim taraf “ekonomimiz iyi yolda, desteklerinizi bekliyoruz, ne düşünüyorsunuz?” gibi sözcükler mi kullanılıyor?

Onlarda “seçimleri kazanma şansının nedir “ ya da “Mister Erdoğan’ın, faiz enflasyonu artırıyor denklemini nasıl açıklıyorsunuz” diye sorunca ne cevap veriliyor? Sonuçta yabancı “sizi her şeye rağmen severiz, zamanında sizden iyi para kazandık, ahde vefa, bizden 2 milyar dolar işler”, bir diğeri, “24’üne kadar 500 milyon, sonrasına bakarız” mı diyorlar?

Siz yabancı yatırımcı olsanız, 24 Haziran gecesinin nasıl sonuçlanacağının bilinmediği ve yönetim biçimi değişecek bir ülkeye büyük para yatırır mısınız? Üstelik seçimi kazanacağını iddia eden mevcut yönetimin seçim sonrasında en azından para piyasalarını rahatlatıcı, sonuç veren bir kısa vadeli program ortaya koymamışken?

Ayrıca sürekli hakaretler de yemişsiniz, sizlere “spekülasyon, manipülasyon, operasyon çekiyorsunuz” demişler, şimdi bunları unutup o ülkeye para vereceksiniz. Sahiden, eğer böyle ise bunlarla neden temas kuruluyor?

Adamlar beklerler, önlerini görürler. Onlar için para hayatın kendisi, paraları zamana karşı her dakika çoğalmalı. Zaten Türkiye’nin görüntüsündeki algı bozulmaları olmasaydı, paralarını alıp gitmezlerdi.

24 Haziran gecesi para piyasalarında neler yaşayacağımızın tahmini size bırakalım. Eğer Başkanlık 2. tura kalırsa, Meclis’te muhalefet çoğunluğu alırsa -ki çoğu açıklanan kamuoyu anketleri bu yönde sonuç çıkarıyor- gerisini siz düşünün.

Sonuçta, MB’nin faiz düzenlemeleri büyük çaplı para girişleriyle desteklenmezse dolar gider gelir, milletin sinirlerini oynatır. Sistem arz talep üzerine kurulu, en azından seçimlere kadar “dolar kontrol altına alındı” mesajı vermek için para girişi şart. Ama esas sorun güven ortamı yaratamamakta.

Hele Ankara’da başka Londra’da başka konuşursanız bu hiç olmaz. Bu arada dikkat edin, seçim meydanlarından faiz, enflasyon dolar kur lafları edilmiyor artık.